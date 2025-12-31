Por MRNews



Apelido dado por Ana Castela a Leonardo gera polêmica e movimenta as redes sociais

Ana Castela voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais durante as celebrações de Natal, desta vez por conta de um vídeo gravado ao lado da família do namorado, Zé Felipe. A cantora passou a data comemorativa acompanhada do sertanejo, de Leonardo e dos filhos do cantor, frutos do antigo relacionamento com Virginia Fonseca, e um momento específico da confraternização acabou dividindo opiniões entre os internautas.

Aos 22 anos, Ana Castela já vinha sendo alvo de comentários por assumir o papel de madrasta de três crianças, mas o que realmente chamou atenção foi uma brincadeira feita com o sogro. Em um vídeo que circulou amplamente nas redes, Leonardo aparece usando um acessório natalino com chifres de alce. Em tom descontraído, a cantora se refere a ele como “veado de Natal”, apelido que rapidamente repercutiu e gerou debates.

A reação de Leonardo não passou despercebida pelos internautas. Enquanto alguns usuários interpretaram que o sertanejo teria ficado visivelmente incomodado com a brincadeira, outros avaliaram que tudo não passou de um momento descontraído típico de uma reunião familiar, sem qualquer intenção ofensiva. A falta de um posicionamento direto do cantor contribuiu para as diferentes leituras do episódio.

A polêmica acabou reacendendo discussões envolvendo Ana Castela e episódios recentes de sua vida pública. Usuários do X (antigo Twitter) resgataram a controvérsia envolvendo a influenciadora Vivi, que, em um vídeo anterior, questionou a sexualidade da cantora. Na ocasião, a equipe jurídica de Ana anunciou que tomaria medidas legais, mesmo após o pedido público de desculpas da influenciadora.

Com isso, parte do público passou a apontar uma suposta incoerência entre a postura adotada pela artista naquele episódio e a brincadeira feita com Leonardo agora. Internautas também trouxeram à tona declarações antigas da própria Ana Castela, dadas em resposta a boatos sobre sua vida pessoal, que voltaram a circular e foram interpretadas de forma negativa por alguns seguidores.

O apelido dado ao sertanejo acabou servindo como novo combustível para debates sobre limites do humor, exposição nas redes sociais e a responsabilidade de figuras públicas ao lidarem com temas sensíveis, mesmo em contextos familiares. Enquanto fãs defendem a cantora e minimizam a situação, críticos avaliam que a brincadeira poderia ter sido evitada.

Até o momento, nem Ana Castela nem Leonardo se manifestaram oficialmente sobre a repercussão. Ainda assim, o episódio mostra como pequenos momentos captados em vídeo podem ganhar grandes proporções na internet, especialmente quando envolvem nomes de grande visibilidade no cenário artístico brasileiro.

Após cirurgia plástica no rosto, Rafaella Justus exibe o resultado ao posar ao lado de Ticiane Pinheiro

Rafaella Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao surgir com o visual renovado após passar por uma cirurgia plástica no rosto. Crescendo sob os holofotes da fama, a adolescente tem conquistado cada vez mais carinho do público e costuma compartilhar momentos do seu dia a dia com os seguidores, que acompanham de perto sua evolução pessoal e estética.

No último sábado (27), Rafaella apareceu ao lado da mãe em registros publicados no Instagram. As duas estavam a caminho de uma festa de 15 anos e surgiram em clima de elegância total. As fotos rapidamente repercutiram, principalmente por mostrarem o resultado da rinoplastia realizada pela jovem em fevereiro deste ano.

Para a ocasião, Rafaella escolheu um vestido rosa com decote tomara que caia e fenda lateral, exibindo um visual sofisticado e moderno. Já Ticiane Pinheiro apostou em um vestido verde de um ombro só, também arrancando elogios dos seguidores. “Prontíssimas para uma festa de 15 teen”, escreveu Rafaella ao compartilhar os registros, demonstrando empolgação com o evento.

O que mais chamou atenção nas imagens foi o rosto repaginado da adolescente. O novo contorno nasal ficou evidente de forma discreta e harmoniosa, recebendo inúmeros comentários positivos de fãs e internautas, que elogiaram tanto a beleza natural quanto a elegância da jovem.

Em outro momento recente, Rafaella Justus abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e falou abertamente sobre os procedimentos pelos quais já passou. Além da rinoplastia, ela revelou que também realizou uma cirurgia ortognática, procedimento indicado para corrigir alterações nos ossos da mandíbula. Segundo a adolescente, a cirurgia teve como objetivo melhorar a respiração e a mordida, além de trazer mudanças naturais para a estrutura do rosto.

A postura transparente de Rafaella ao falar sobre o assunto foi elogiada por seguidores, que destacaram a maturidade com que ela lida com temas delicados, especialmente sendo uma figura pública desde muito jovem. Ticiane Pinheiro, por sua vez, sempre demonstrou apoio à filha, reforçando a importância do acompanhamento médico e das decisões tomadas com responsabilidade.

Com cada nova aparição, Rafaella Justus mostra que está vivendo uma fase de transformações e descobertas, equilibrando naturalidade, estilo e confiança. As fotos ao lado da mãe reforçam não apenas a semelhança entre as duas, mas também a forte relação de cumplicidade que compartilham, encantando fãs e movimentando as redes sociais.

Após vídeo de Ticiane Pinheiro e Poliana Rocha, Rafaella Justus se manifesta e chama atenção: “Demais”

O MRNews destaca um momento que movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (17). Após a apresentadora Ticiane Pinheiro publicar um vídeo dançando ao lado da influenciadora Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, quem acabou roubando a cena foi ninguém menos que Rafaella Justus, filha de Ticiane com o empresário Roberto Justus.

No registro, as duas aparecem se divertindo ao som de “Meu Grito de Amor”, sucesso de Zé Felipe, filho de Poliana e Leonardo. A publicação rapidamente viralizou e recebeu centenas de comentários, mas foi a mensagem deixada por Rafaella que mais chamou atenção. “Lindas demais”, escreveu a jovem, demonstrando carinho e orgulho pela mãe.

O gesto simples, mas afetuoso, encantou os seguidores, que elogiaram a boa relação entre mãe e filha. “Rafa é um amor de menina”, comentou uma internauta. Outra completou: “Ticiane deve ficar muito feliz com esse amor tão bonito”.

Rafaella Justus mostra maturidade nas redes sociais

Aos 14 anos, Rafaella Justus vem conquistando o público pela sua simpatia e maturidade. Sempre discreta, a jovem é presença constante ao lado da mãe em eventos e viagens, além de compartilhar momentos do seu dia a dia com os fãs. Ela mantém uma relação harmoniosa não só com Ticiane, mas também com o padrasto, o jornalista César Tralli, que sempre demonstra carinho pela enteada.

Mudanças na família com nova fase de César Tralli

Nos últimos meses, a família Pinheiro-Tralli esteve em destaque devido à mudança de César Tralli para o Jornal Nacional, da TV Globo. A ida do jornalista para o Rio de Janeiro levantou dúvidas sobre uma possível mudança de Ticiane e Rafaella para acompanhar o novo desafio profissional.

Entretanto, Ticiane deixou claro que a prioridade é manter a rotina da filha em São Paulo, onde ela estuda e tem sua vida estruturada. A apresentadora reforçou que, apesar da distância, a família continuará unida e que Rafaella seguirá com o apoio e estabilidade que sempre teve.

Carinho e união familiar em destaque

O episódio recente reforça o ambiente de afeto e respeito que envolve a família de Ticiane Pinheiro. Mesmo em meio às mudanças profissionais e à exposição nas redes sociais, mãe e filha seguem mostrando que o amor e o companheirismo são pilares essenciais em suas vidas.

O comentário de Rafaella, embora breve, simboliza a cumplicidade que o público tanto admira. E, para os fãs, ver esse vínculo se fortalecer é, sem dúvida, “lindo demais”.

Ticiane Pinheiro explica ausência de Manuella na festa de Vicky, filha de Roberto Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro, um dos rostos mais conhecidos da Record TV, esclareceu nesta semana por que ela e sua filha caçula, Manuella, não estiveram presentes na festa de aniversário de Vicky, filha de Roberto Justus com Ana Paula Siebert. A comemoração aconteceu no último dia 17 de maio e chamou atenção nas redes sociais pelo luxo e criatividade da decoração, que teve como tema a fada Sininho.

Em uma caixinha de perguntas aberta em seu Instagram, Ticiane respondeu de forma direta a uma internauta que questionou a ausência de Manuella no evento da meia-irmã. “Eu fui trabalhar em Gramado com a minha mãe e César foi apresentar o JN no Rio, daí levei a Manu comigo. Por isso não fomos”, explicou a apresentadora, referindo-se ao marido, o jornalista César Tralli.

A justificativa foi bem recebida pelos seguidores, que elogiaram a transparência de Ticiane e reforçaram a boa convivência entre as famílias. Apesar de ser ex-esposa de Justus, Ticiane sempre demonstrou manter uma relação harmoniosa e respeitosa com o empresário, especialmente quando se trata das crianças.

A festa de Vicky foi destaque nas redes sociais pela ambientação encantadora. O bolo de três andares, os detalhes em verde e dourado e o look da aniversariante, com asas de fada e varinha mágica, marcaram a celebração.

Mesmo com agendas cheias, Ticiane e Tralli se dedicam ao convívio familiar e à presença na vida da filha Manuella, frequentemente compartilhando momentos especiais nas redes sociais. A ausência no aniversário de Vicky, segundo os próprios fãs, não compromete o vínculo afetuoso entre as irmãs, e reforça apenas a complexidade da rotina de famílias públicas e ativas profissionalmente.

Noivo expõe traição da noiva com o cunhado em pleno casamento e vídeo viraliza nas redes

Um caso chocante ocorrido na China ganhou repercussão internacional após o noivo expor publicamente a traição da própria noiva durante a cerimônia de casamento. O episódio, relatado inicialmente pelo site britânico Daily Mail, viralizou nas redes sociais asiáticas, especialmente na plataforma Weibo, equivalente chinês ao Twitter.

O vídeo da cerimônia começa de maneira tradicional: a noiva e o noivo caminham juntos pelo corredor, sendo anunciados com entusiasmo pelo mestre de cerimônias. Os convidados, emocionados, aplaudem o casal que parecia estar vivendo um dos dias mais felizes de suas vidas. A noiva, usando um vestido branco deslumbrante, sorri enquanto caminha para o altar.

Contudo, o que parecia ser um casamento dos sonhos se transforma rapidamente em um pesadelo público. Quando chega o momento tradicional de exibição do vídeo do casal — normalmente uma retrospectiva romântica com fotos de infância, namoro e momentos especiais — a surpresa preparada pelo noivo choca a todos. Em vez de memórias afetuosas, o vídeo revelava imagens captadas por câmeras de segurança mostrando a noiva em momentos íntimos com o marido da própria irmã.

Segundo informações da mídia local, o noivo já suspeitava da infidelidade e decidiu instalar um sistema de vigilância em casa. Foi por meio dele que flagrou a traição. Ainda assim, ele esperou até o casamento para fazer a revelação, diante de familiares, amigos e convidados.

Ao perceber o que estava sendo exibido, a noiva teve uma reação explosiva: atirou o buquê no noivo e tentou confrontá-lo no palco. O homem, por sua vez, questionou em voz alta se ela realmente achava que ele não sabia de nada. A situação saiu do controle, e os dois precisaram ser contidos pelos presentes.

O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais e portais de notícia, tornando-se viral na China e posteriormente em sites de notícias internacionais. Milhares de internautas comentaram o caso, dividindo opiniões entre os que apoiaram a atitude do noivo e os que criticaram a exposição pública da traição.

O episódio levanta debates sobre fidelidade, privacidade, vingança e os limites da exposição em tempos de redes sociais. Enquanto o vídeo continua a circular, o casal obviamente não oficializou o casamento, e o escândalo permanece como um dos episódios mais constrangedores já registrados em uma cerimônia matrimonial.

Flávia Alessandra se Pronuncia Após Falas de Otaviano Costa e Revela Dificuldades no Casamento à Distância

No último sábado, 25 de maio de 2025, Flávia Alessandra usou suas redes sociais para se pronunciar publicamente sobre um tema que tem gerado curiosidade e comoção entre seus fãs: a nova rotina conjugal com Otaviano Costa. A atriz, conhecida por seu carisma e transparência, resolveu falar abertamente sobre os desafios do relacionamento à distância que vem enfrentando com o marido, devido a compromissos profissionais dele em São Paulo.

Otaviano está atualmente à frente do programa “Melhor da Noite”, exibido pela Band, o que o obriga a passar parte da semana fora do Rio de Janeiro, onde vive com a família. A nova dinâmica fez com que o casal precisasse se adaptar a uma rotina em que ficam separados de quarta a sexta-feira, algo que nunca foi comum nos quase 20 anos de união.

“É algo novo para a gente: ficar longe, separadinho — nem que seja por três dias”, declarou Flávia, visivelmente emocionada no vídeo publicado. Ela ressaltou que a decisão foi tomada em conjunto, com muito diálogo, e que o projeto representa a realização de um desejo antigo de Otaviano, que iniciou sua carreira justamente na Band.

Apesar de apoiar o marido, Flávia não esconde que a distância está sendo “bem difícil”. A atriz contou que o casal sempre valorizou a presença constante um do outro e que essa ausência repentina tem sido um verdadeiro teste emocional. “A gente sempre esteve muito grudado, muito próximo. Isso agora mexe bastante com a nossa rotina, com o nosso emocional”, afirmou.

Ela revelou ainda que, nos dias em que Otaviano retorna para casa, o casal tenta aproveitar ao máximo o tempo juntos. “A gente está aprendendo a se reorganizar, a se reconectar nesses momentos. E isso também é amor, é parceria.”

Flávia Alessandra e Otaviano Costa estão juntos desde 2006 e são pais de Olívia, de 13 anos. Flávia também é mãe de Giulia Costa, de 23, fruto de seu relacionamento anterior com o diretor Marcos Paulo.

A sinceridade de Flávia emocionou seus seguidores, que deixaram mensagens de apoio e carinho. Muitos internautas elogiaram a maturidade do casal e destacaram a importância do diálogo e da parceria nos momentos de mudança.

Filha de Débora Bloch se casa com Maria Beraldo em cerimônia emocionante no Rio

A cineasta Júlia Anquier, filha da renomada atriz Débora Bloch e do chef francês Olivier Anquier, oficializou sua união com a cantora e compositora Maria Beraldo, em uma cerimônia íntima e emocionante realizada no sábado, 24 de maio de 2025, no Rio de Janeiro. O evento reuniu familiares, amigos próximos e nomes conhecidos da televisão brasileira, marcando um momento histórico para a família Bloch.

Atualmente no ar na TV Globo interpretando a icônica Odete Roitman na novela Vale Tudo, Débora Bloch prestigiou a filha com discrição, mas foi vista emocionada e sorridente ao longo da celebração. Ao lado dela, também marcaram presença o ator Jonas Bloch, avô de Júlia, e o irmão dela, Hugo Anquier.

Cerimônia marcada por emoção e estilo

Com um toque moderno e cheio de personalidade, Júlia optou por um visual vibrante, vestindo um conjunto de calça e blazer laranja. Já Maria Beraldo apostou em tons neutros, com calça bege, colete combinando e uma camisa branca. O momento da troca de votos foi o ápice da celebração, sendo seguido por um longo beijo que arrancou aplausos e gritos de felicitações dos presentes.

Nas redes sociais, Olivier Anquier compartilhou registros do evento e se mostrou profundamente emocionado. “Um novo capítulo de vida está se iniciando na vida delas. Júlia e Maria, amo vocês”, escreveu o chef ao lado da filha caçula, Olivia, de seu relacionamento com a atriz Adriana Alves.

Maria Beraldo e Júlia Anquier: um casal em destaque

A união de Júlia e Maria representa não apenas um momento especial na vida de ambas, mas também um símbolo de visibilidade para casais LGBTQIAPN+ no cenário cultural brasileiro. Aos 37 anos, Maria Beraldo se destaca na música nacional por seu trabalho autoral e engajado, enquanto Júlia, com 32 anos, vem ganhando espaço como cineasta, com projetos que dialogam com temas sociais e contemporâneos.

A cerimônia intimista refletiu a sensibilidade do casal e reforçou os laços de afeto em uma celebração repleta de representatividade, respeito e amor.

Novo protagonista de Vale Tudo? Sardinha desvenda segredo que muda os rumos da novela das nove da Globo

Na novela Vale Tudo, exibida na faixa das 21h na TV Globo, um novo personagem ganha destaque e promete alterar profundamente os rumos da trama. Sardinha, vivido por Lucas Leto, assume o protagonismo por alguns momentos ao desvendar um segredo bombástico que promete abalar os alicerces da história.

Sardinha desvenda segredo de Maria de Fátima e muda tudo

Após uma passagem de tempo na novela, Sardinha começa a conectar pistas envolvendo Maria de Fátima (Bella Campos) e Solange (Alice Wegmann). Intrigado com documentos e registros que passam por suas mãos, o personagem nota algo peculiar: a repetição do sobrenome “Acioli”. A descoberta leva Sardinha a investigar mais profundamente, levantando uma hipótese que surpreenderá o público.

Segundo informações de bastidores publicadas por André Romano, do Observatório da TV, Sardinha conclui que Raquel Acioli (Taís Araújo) é, na verdade, a mãe biológica de Maria de Fátima. A revelação, até então mantida em total sigilo, muda completamente a dinâmica da novela.

Impacto na trama e reviravolta na relação entre personagens

A descoberta de Sardinha traz uma nova camada de complexidade à história. A revelação do laço sanguíneo entre Raquel e Maria de Fátima reconfigura as relações entre os personagens principais, gerando conflitos, emoções à flor da pele e um novo rumo para a trama das nove.

O público, que acompanha ansiosamente cada reviravolta, verá Sardinha assumir um papel essencial ao conectar todas as peças desse mistério que vinha sendo trabalhado desde os primeiros capítulos. Sua inteligência e percepção o colocam no centro da ação, mesmo que momentaneamente, transformando-o em um protagonista improvável, mas crucial.

Uma virada essencial em Vale Tudo

Esse momento marca um ponto de virada essencial em Vale Tudo. A relação entre Maria de Fátima, Raquel e Solange será colocada à prova, e os próximos capítulos prometem fortes emoções com revelações que mexem diretamente com a estrutura da narrativa.

Sardinha, que até então atuava como coadjuvante, se mostra fundamental para que o enigma envolvendo as protagonistas venha à tona. Com isso, a novela das nove da Globo ganha um novo fôlego e um personagem que se consagra no coração do público pela perspicácia e coragem.

Vale Tudo: Sumiço de Laís e coma de Cecília mudam destino de Sarita

A novela Vale Tudo (Globo), escrita por Manuela Dias, entra em uma nova fase eletrizante com a combinação de dois eventos marcantes: o desaparecimento de Laís (Lorena Lima) e o coma de Cecília (Maeve Jinkings). As reviravoltas prometem impactar profundamente a trajetória de Sarita (Luara Telles), filha do casal.

Laís desaparece após passeio de barco

Os próximos capítulos da novela das nove revelam que Laís irá desaparecer misteriosamente após um passeio de barco. Ela acabará isolada em uma ilha deserta, sem contato com ninguém, deixando todos apreensivos quanto ao seu paradeiro. A personagem, que mantém um relacionamento com Cecília, some justamente quando a companheira está hospitalizada em estado grave.

Grave acidente coloca Cecília em coma

Enquanto Laís está desaparecida, Cecília sofre um grave acidente de carro, resultado de uma sabotagem nos freios do veículo. A tragédia acontece por volta do capítulo 70, previsto para o dia 31 de maio. Cecília, irmã de Marco Aurélio (Alexandre Nero), é internada em coma, deixando Sarita temporariamente sem os cuidados das mães.

Marco Aurélio assume a guarda de Sarita

Com Cecília em coma e Laís desaparecida, Marco Aurélio se oferece para cuidar de Sarita. Ele leva a menina para sua casa e rapidamente tenta se aproximar de Leila (Carolina Dieckmann), demonstrando interesse em adotar a sobrinha. A atitude do executivo levanta suspeitas sobre suas verdadeiras intenções, principalmente diante do momento de fragilidade da família.

Reviravoltas impactam trama central de Vale Tudo

A sequência de eventos coloca Sarita no centro da trama, e o público poderá acompanhar como a jovem lidará com o sumiço da mãe e a ausência da outra. Além disso, a tentativa de manipulação por parte de Marco Aurélio promete gerar tensão nos próximos capítulos.

O remake de Vale Tudo vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. A trama vem sendo marcada por fortes emoções, crítica social e reinterpretação de personagens icônicos da versão original, agora sob a direção artística de José Luiz Villamarim.

Afonso desmascara Raquel em Vale Tudo e revela segredo guardado há anos

A novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo na faixa das nove, está entrando em uma fase decisiva com a revelação de um segredo que promete abalar as estruturas dos personagens centrais da trama. Afonso Roitman (Humberto Carrão), conhecido por sua postura direta e muitas vezes considerada insuportável pelo público, finalmente descobre a verdade que Raquel (Taís Araújo) tenta esconder há tanto tempo.

A revelação vem à tona após Afonso ouvir uma conversa entre Maria de Fátima (Bella Campos) e Sardinha (Lucas Leto), onde fica claro que Raquel é, na verdade, a mãe biológica de Fátima. A descoberta provoca um verdadeiro abalo nas emoções do rapaz, que até então desconhecia esse elo familiar escondido por tantos anos.

Apesar de sua fama de impaciente e rígido, Afonso surpreende ao não condenar Raquel ou Fátima. Ele demonstra maturidade ao acolher a jovem, que se mostra abalada com o peso da verdade. Para ele, mesmo os segredos mais dolorosos precisam ser enfrentados com empatia e responsabilidade, especialmente quando envolvem vínculos familiares tão profundos.

A tensão aumenta quando Fátima revela que Sardinha está prestes a contar tudo para Solange (Alice Wegmann), o que acelera a reação de Afonso e leva à inevitável exposição do segredo de Raquel. A relação entre mãe e filha, antes marcada por dúvidas e ressentimentos, será colocada à prova à medida que a trama evolui.

Essa virada no enredo promete desencadear uma série de confrontos e mudanças nos relacionamentos dos personagens, sobretudo no núcleo de Heleninha e Maria de Fátima. A maternidade oculta de Raquel promete ser o ponto de partida para novos desdobramentos dramáticos na novela.

Com o público cada vez mais atento aos acontecimentos, Vale Tudo se consolida como uma das tramas mais impactantes da atual grade da Globo, oferecendo episódios carregados de emoção, conflitos familiares e revelações surpreendentes.

Chantagem Fracassada: Maria de Fátima se dá mal ao enfrentar Odete Roitman em Vale Tudo

No capítulo deste sábado (17) da novela Vale Tudo, exibida no horário nobre da Globo, os telespectadores serão presenteados com uma cena eletrizante e cheia de tensão. Maria de Fátima (Bella Campos), a ambiciosa filha de Raquel (Taís Araujo), tentará usar uma de suas estratégias manipuladoras contra ninguém menos que Odete Roitman (Débora Bloch). No entanto, o plano da vilãzinha sairá completamente pela culatra.

A situação ocorre em um encontro sofisticado entre as duas personagens. Fátima, acostumada a se beneficiar de jogadas ardilosas, tentará pressionar Odete para que ela acelere a separação entre Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão). A jovem insinua que já cumpriu sua parte ao sabotar o relacionamento de Raquel e Ivan (Renato Góes) e, agora, espera retorno. Mas sua postura será rapidamente interpretada como chantagem — algo que Odete não tolera.

Odete impõe limites e coloca Fátima contra a parede

Demonstrando todo seu poder e frieza, Odete corta a conversa com um aviso direto: “Ou você retira sua ameaça ou eu me levanto imediatamente”. A frase tem efeito imediato: Fátima, apavorada, tenta se desculpar e recua rapidamente, admitindo sua inferioridade diante da empresária. “Desculpe, dona Odete… Quem sou eu pra ameaçar a senhora?”, diz a vilã, visivelmente abalada.

Odete não perde a chance de humilhar a jovem oportunista, devolvendo com outra frase marcante: “Pois é, quem é Maria de Fátima perto de Odete Roitman?”. A cena não apenas expõe a diferença de poder entre as duas, como também mostra que Fátima ainda tem muito a aprender no perigoso jogo de manipulações em que tenta se destacar.