SEMEC REALIZARÁ LIVE SOBRE LIMITES E RESPONSABILIDADES DE CONVIVÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) de São José do Seridó promoverá, nesta quinta-feira (26), a partir das 19h, no YouTube da Secretaria, o Seminário Escola e Família 2021.





O evento debaterá “os limites e as possibilidades de convivência em tempos de pandemia” e terá como palestrante o médico Diego Brilhante. A mediação dos debates ficará por conta da professora e titular da Semec, Juliana Andréa Dantas.





“Em razão da pandemia de COVID-19 o formato do Seminário teve que ser revisto, porém todos os interessados poderão assistir o mesmo no conforto de suas casas”, frisou a secretária.





O evento será realizado através do https://youtu.be/3iNK-UHSEkM.