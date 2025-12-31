Complexo Hospitalar de Mangabeira realizou mais de 111,7 mil atendimentos de urgência

Referência no atendimento de traumas ortopédicos e atuando como porta de urgência 24 horas, o Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM), hospital da Rede Municipal de Saúde, realizou, em 2025, 111.719 atendimentos de urgência. Além disso, também foram feitos 10.812 procedimentos cirúrgicos. Os dados referem-se ao período entre o dia 1° de janeiro e a primeira quinzena de dezembro deste ano.

“O Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio Burity é um hospital que está, diariamente, na linha de frente do cuidado à vida. Esses números representam muito mais do que estatísticas, eles refletem o trabalho incansável de equipes comprometidas e o esforço permanente para salvar vidas. Seguimos avançando, com planejamento, seriedade e humanidade, para entregar à população um hospital cada vez mais resolutivo, acolhedor e preparado para os desafios do presente e do futuro”, destaca a diretora geral do hospital, Raphaella Lacerda.

O CHM atua como porta aberta para as áreas de ortotraumatologia e emergência clínica, estando preparado para atender emergências de alta complexidade, como emergências cardiocerebrovasculares, a exemplo de parada cardiorrespiratória, dor intensa e súbita no peito e Acidente Vascular Cerebral (AVC); traumas e ferimentos, como acidente de carro ou moto, fraturas, ferimento por arma branca, ou de fogo em extremidades; emergências respiratórias e alérgicas; emergências psiquiátricas e toxicológicas e; condições agudas, a exemplo de dor abdominal com sinais de gravidade.

Entre os principais quadros atendidos em 2025, os mais comuns foram pacientes com traumas ortopédicos, alterações críticas de sinais vitais, abdômen agudo, e emergências urológicas. Nos procedimentos cirúrgicos, as cirurgias de maior incidência foram as de fraturas de rádio distal – que é extremidade do osso lateral do antebraço, do lado do dedo polegar, mais próxima do punho e da mão – e, do maléolo, que compõe a estrutura do tornozelo.

Um dos pacientes atendidos no CHM este ano foi Arthur Cavalcante, de 21 anos, que passou por cirurgia no pé, após acidente de moto. “Apesar de toda a situação do acidente e precisar passar por cirurgia eu fico muito feliz por estar tendo uma assistência tão boa em um serviço público. No começo fiquei com medo de como seria o atendimento, mas desde o momento que cheguei, toda a equipe do hospital me atendeu muito bem, enfermeiras, equipe médica, só profissionais muito bons”, relata.

Com uma capacidade instalada de 166 leitos de enfermaria e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o CHM atende adultos e crianças, além de pacientes de outros municípios que possuem pactuação com a Capital para determinadas situações de traumatologia e ortopedia.

Nesse perfil de atendimento está Maurício Josias, de 10 anos, natural da cidade de Alhandra, que está no CHM há pouco mais de duas semanas para tratamento de lesão no tornozelo. Para o pai, Josias Léo, apesar do tempo de internação, a assistência recebida tem ido além do básico.

“O tipo de lesão que ele teve no pé é algo bem delicado então fomos encaminhados para aqui e precisamos ficar aqui por um tempo por conta do tratamento, mas estamos sendo atendidos por médico ortopedista e cirurgião plástico, além de outros profissionais. Além de uma equipe bem diferente e completa, o cuidado que estamos recebendo é muito impressionante, um cuidado além da saúde do meu filho. Pra você entender o que ‘tô’ falando, ele completou ano enquanto estamos aqui e ganhou uma festinha dos funcionários, que não tinham obrigação nenhuma de fazer isso, mas fizeram e foi muito legal. Então, a gente vê a preocupação da equipe nos detalhes mais simples também”, relata.

Serviço – Para que o paciente seja atendido, independentemente da idade, é importante a apresentação de documentos pessoais (RG e CPF), Cartão SUS e comprovante de residência. A unidade está localizada na Rua Agente Fiscal José Costa Duarte, s/n°, bairro de Mangabeira.