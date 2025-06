Emlur mantém serviços nos dias de ponto facultativo e faz cronograma para shows do São João Multicultural

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) mantém todos os serviços operacionais nesta quinta-feira (19) – Dia de Corpus Christi – e nos demais dias de ponto facultativo – sexta-feira (20) e segunda-feira (23). A Emlur mobilizou suas equipes para garantir a limpeza da cidade durante e após as apresentações do São João Multicultural.

Nos dias de ponto facultativo, os agentes da Emlur vão executar as coletas de resíduos domiciliares, de resíduos diversificados e de resíduos de poda de árvores. Também serão realizadas as ações de roçagem, capinação, pintura de meio-fio e varrição, além da limpeza das praias, com varrição da calçadinha e catação na faixa de areia.

Na terça-feira (24), dia do feriado municipal de São João, serão executadas todas as coletas. Haverá reforço dos serviços nas praias, devido à expectativa do aumento de usuários, e da varrição no Parque Solon de Lucena. Também estão mantidas as ações de limpeza e manutenção no entorno dos maiores mercados públicos, em apoio à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

São João – Na sexta-feira (20), começam as festividades do São João Multicultural, no Parque Solon de Lucena, com shows de nomes como Eliane, Sâmya Maia, Nando Cordel, Jorge de Altinho, Mara Pavanelly, Cavalo de Pau e Magníficos. A Emlur montou um cronograma de atividades durante e após os shows, com mais de 60 agentes de limpeza por noite.

“Mobilizamos nossas equipes para garantir a limpeza de nossa cidade nesse período de festas juninas. Estivemos presentes durante o Festival de Quadrilhas e também vamos realizar os serviços de limpeza nos polos dos bairros, na próxima semana”, comentou o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso.

A primeira equipe, com 16 agentes de limpeza, chega ao Parque Solon de Lucena às 17h para realizar os serviços de varrição e coleta. Às 22h, duas novas equipes começam os serviços de limpeza, com auxílio de um caminhão compactador. Um repasse será feito às 5h da manhã do dia seguinte. Esta programação será executada a partir desta sexta-feira (20) até a terça-feira (24).

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213-4237, 3213-4238 e 3213-4240 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada.