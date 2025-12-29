Veja os 96 clubes classificados para a Série D 2026; Treze garante vaga via ranking
A Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 já tem seus 96 clubes definidos. Será a primeira edição no novo formato, com mais participantes, após as mudanças da CBF. Um dos beneficiados por essas mudanças e expansão de número de vagas foi o Treze, que não havia se classificado através do estadual, mas garantiu seu lugar através do Ranking Nacional de Clubes.
Vale lembrar que a CBF ainda não divulgou oficialmente os clubes que garantiram essas últimas vagas via critério 4, que é o do RNC, porém essa é a configuração, de acordo com seus novos critérios estabelecidos em 2025. Confira a lista completa de clubes abaixo.
Critério 1 – Rebaixados da Série C do ano anterior (4 clubes)
Critério 2 – Vagas via estaduais e copas | 64 clubes
- Acre: Independência e Galvez;
- Alagoas: ASA e CSE;
- Amapá: Trem e Oratório;
- Amazonas: Nacional e Manaus;
- Bahia: Atlético-BA, Jacuipense e Porto-BA;
- Ceará: Tirol, Ferroviário e Maracanã;
- Distrito Federal: Capital-DP e Gama;
- Espírito Santo: Rio Branco-ES e Vitória-ES;
- Goiás: CRAC, Abecat e Inhumas;
- Maranhão: Imperatriz e IAPE;
- Mato Grosso: Primavera-MT e Mixto-MT;
- Mato Grosso do Sul: Operário-MS e Pantanal;
- Minas Gerais: Betim, Democrata GV e Uberlândia;
- Pará: Tuna Luso e Águia de Marabá;
- Paraíba: Sousa e Serra Branca;
- Paraná: Azuriz, São Joseense e Cianorte;
- Pernambuco: Maguary e Decisão;
- Piauí: Piauí e Fluminense-PI;
- Rio de Janeiro: Madureira, América-RJ, Sampaio Corrêa;
- Rio Grande do Norte: Laguna e América-RN;
- Rio Grande do Sul: Brasil de Pelotas, São Luiz e Guarany de Bagé;
- Rondônia: Porto Velho e Guaporé;
- Roraima: GAS e Monte Roraima;
- Santa Catarina: Joinville, Santa Catarina e Blumenau;
- São Paulo: Portuguesa, Velo Clube, Noroeste e XV de Piracicaba;
- Sergipe: Lagarto e Sergipe;
- Tocantins: Araguaína e Tocantinópolis.
Critério 3 – Classificados via Série D do ano anterior | 14 clubes
- Manauara;
- Juazeirense;
- Ceilândia;
- Aparecidense;
- Goiatuba;
- Sampaio Corrêa;
- Luverdense;
- FC Cascavel;
- Central;
- Altos;
- Maricá;
- São José-RS;
- Marcílio Dias;
- Água Santa.
Critério 4 – Vagas pelo Ranking Nacional de Clubes | 14 clubes
- Nova Iguaçu;
- Brasiliense;
- Pouso Alegre;
- Portuguesa-RJ;
- Humaitá;
- São Raimundo-RR;
- Iguatu;
- União Rondonópolis;
- Real Noroeste;
- Treze;
- Atlético-CE;
- Operário VG;
- Moto Club;
- Parnahyba.