Veja os 96 clubes classificados para a Série D 2026; Treze garante vaga via ranking

A Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 já tem seus 96 clubes definidos. Será a primeira edição no novo formato, com mais participantes, após as mudanças da CBF. Um dos beneficiados por essas mudanças e expansão de número de vagas foi o Treze, que não havia se classificado através do estadual, mas garantiu seu lugar através do Ranking Nacional de Clubes.

Vale lembrar que a CBF ainda não divulgou oficialmente os clubes que garantiram essas últimas vagas via critério 4, que é o do RNC, porém essa é a configuração, de acordo com seus novos critérios estabelecidos em 2025. Confira a lista completa de clubes abaixo.

Sousa e Treze disputaram a Série D 2025.. Daniel Vieira / Treze

Critério 1 – Rebaixados da Série C do ano anterior (4 clubes)

Critério 2 – Vagas via estaduais e copas | 64 clubes

Acre : Independência e Galvez;

: Independência e Galvez; Alagoas : ASA e CSE;

: ASA e CSE; Amapá : Trem e Oratório;

: Trem e Oratório; Amazonas : Nacional e Manaus;

: Nacional e Manaus; Bahia : Atlético-BA, Jacuipense e Porto-BA;

: Atlético-BA, Jacuipense e Porto-BA; Ceará : Tirol, Ferroviário e Maracanã;

: Tirol, Ferroviário e Maracanã; Distrito Federal : Capital-DP e Gama;

: Capital-DP e Gama; Espírito Santo : Rio Branco-ES e Vitória-ES;

: Rio Branco-ES e Vitória-ES; Goiás : CRAC, Abecat e Inhumas;

: CRAC, Abecat e Inhumas; Maranhão : Imperatriz e IAPE;

: Imperatriz e IAPE; Mato Grosso : Primavera-MT e Mixto-MT;

: Primavera-MT e Mixto-MT; Mato Grosso do Sul : Operário-MS e Pantanal;

: Operário-MS e Pantanal; Minas Gerais : Betim, Democrata GV e Uberlândia;

: Betim, Democrata GV e Uberlândia; Pará : Tuna Luso e Águia de Marabá;

: Tuna Luso e Águia de Marabá; Paraíba : Sousa e Serra Branca;

: Sousa e Serra Branca; Paraná : Azuriz, São Joseense e Cianorte;

: Azuriz, São Joseense e Cianorte; Pernambuco : Maguary e Decisão;

: Maguary e Decisão; Piauí : Piauí e Fluminense-PI;

: Piauí e Fluminense-PI; Rio de Janeiro : Madureira, América-RJ, Sampaio Corrêa;

: Madureira, América-RJ, Sampaio Corrêa; Rio Grande do Norte : Laguna e América-RN;

: Laguna e América-RN; Rio Grande do Sul : Brasil de Pelotas, São Luiz e Guarany de Bagé;

: Brasil de Pelotas, São Luiz e Guarany de Bagé; Rondônia : Porto Velho e Guaporé;

: Porto Velho e Guaporé; Roraima : GAS e Monte Roraima;

: GAS e Monte Roraima; Santa Catarina : Joinville, Santa Catarina e Blumenau;

: Joinville, Santa Catarina e Blumenau; São Paulo : Portuguesa, Velo Clube, Noroeste e XV de Piracicaba;

: Portuguesa, Velo Clube, Noroeste e XV de Piracicaba; Sergipe : Lagarto e Sergipe;

: Lagarto e Sergipe; Tocantins : Araguaína e Tocantinópolis.

Serra Branca disputará a 4ª divisão. Samy Oliveira / Serra Branca

Critério 3 – Classificados via Série D do ano anterior | 14 clubes

Manauara;

Juazeirense;

Ceilândia;

Aparecidense;

Goiatuba;

Sampaio Corrêa;

Luverdense;

FC Cascavel;

Central;

Altos;

Maricá;

São José-RS;

Marcílio Dias;

Água Santa.

Critério 4 – Vagas pelo Ranking Nacional de Clubes | 14 clubes