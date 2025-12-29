segunda-feira, dezembro 29, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Veja os 96 clubes classificados para a Série D 2026; Treze garante vaga via ranking

admin1

A Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 já tem seus 96 clubes definidos. Será a primeira edição no novo formato, com mais participantes, após as mudanças da CBF. Um dos beneficiados por essas mudanças e expansão de número de vagas foi o Treze, que não havia se classificado através do estadual, mas garantiu seu lugar através do Ranking Nacional de Clubes.

Vale lembrar que a CBF ainda não divulgou oficialmente os clubes que garantiram essas últimas vagas via critério 4, que é o do RNC, porém essa é a configuração, de acordo com seus novos critérios estabelecidos em 2025. Confira a lista completa de clubes abaixo.

Sousa e Treze disputaram a Série D 2025.. Daniel Vieira / Treze

Critério 1 – Rebaixados da Série C do ano anterior (4 clubes)

Critério 2 – Vagas via estaduais e copas | 64 clubes

  • Acre: Independência e Galvez;
  • Alagoas: ASA e CSE;
  • Amapá: Trem e Oratório;
  • Amazonas: Nacional e Manaus;
  • Bahia: Atlético-BA, Jacuipense e Porto-BA;
  • Ceará: Tirol, Ferroviário e Maracanã;
  • Distrito Federal: Capital-DP e Gama;
  • Espírito Santo: Rio Branco-ES e Vitória-ES;
  • Goiás: CRAC, Abecat e Inhumas;
  • Maranhão: Imperatriz e IAPE;
  • Mato Grosso: Primavera-MT e Mixto-MT;
  • Mato Grosso do Sul: Operário-MS e Pantanal;
  • Minas Gerais: Betim, Democrata GV e Uberlândia;
  • Pará: Tuna Luso e Águia de Marabá;
  • Paraíba: Sousa e Serra Branca;
  • Paraná: Azuriz, São Joseense e Cianorte;
  • Pernambuco: Maguary e Decisão;
  • Piauí: Piauí e Fluminense-PI;
  • Rio de Janeiro: Madureira, América-RJ, Sampaio Corrêa;
  • Rio Grande do Norte: Laguna e América-RN;
  • Rio Grande do Sul: Brasil de Pelotas, São Luiz e Guarany de Bagé;
  • Rondônia: Porto Velho e Guaporé;
  • Roraima: GAS e Monte Roraima;
  • Santa Catarina: Joinville, Santa Catarina e Blumenau;
  • São Paulo: Portuguesa, Velo Clube, Noroeste e XV de Piracicaba;
  • Sergipe: Lagarto e Sergipe;
  • Tocantins: Araguaína e Tocantinópolis.
Serra Branca disputará a 4ª divisão. Samy Oliveira / Serra Branca

Critério 3 – Classificados via Série D do ano anterior | 14 clubes

  • Manauara;
  • Juazeirense;
  • Ceilândia;
  • Aparecidense;
  • Goiatuba;
  • Sampaio Corrêa;
  • Luverdense;
  • FC Cascavel;
  • Central;
  • Altos;
  • Maricá;
  • São José-RS;
  • Marcílio Dias;
  • Água Santa.

Critério 4 – Vagas pelo Ranking Nacional de Clubes | 14 clubes

  • Nova Iguaçu;
  • Brasiliense;
  • Pouso Alegre;
  • Portuguesa-RJ;
  • Humaitá;
  • São Raimundo-RR;
  • Iguatu;
  • União Rondonópolis;
  • Real Noroeste;
  • Treze;
  • Atlético-CE;
  • Operário VG;
  • Moto Club;
  • Parnahyba.

Você pode gostar também

Parceira da Prefeitura de João Pessoa com Instituto Alpargatas premia 280 alunos ‘Nota 10’

admin1

Dinho critica debate antecipado de eleição para presidência da Câmara

admin1

Lei Eleitoral

admin1