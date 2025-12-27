Emlur mantém serviços de conservação e coleta domiciliar mesmo durante as festividades de fim de ano

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) segue com os serviços de conservação e coleta domiciliar realizados normalmente nesta sexta-feira (26), reforçando o compromisso com a limpeza e a organização da cidade de João Pessoa, mesmo em meio às festividades de final de ano.

“Mesmo com as celebrações de fim de ano, nossas equipes permanecem nas ruas, cumprindo o cronograma de serviços e garantindo que a cidade continue limpa e organizada. É um esforço contínuo para atender bem a população de João Pessoa”, ressalta Ricardo Veloso, superintende da Emlur.

As equipes de serviço de conservação estão distribuídas em diversos bairros, como Varjão, Cristo Redentor, Rangel, João Paulo II, Mumbaba, Parque Parahyba III, entre outras localidades, garantindo a manutenção dos espaços públicos e a qualidade de vida da população.

Já a coleta domiciliar, realizada nas segundas, quartas e sextas-feiras, atende os seguintes bairros e regiões:

Orla e áreas adjacentes: Tambaú, Cabo Branco, Manaíra, Bessa, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Altiplano, Praias da Penha e do Seixas, Portal do Sol e Bairro de São José.

Região Central: Centro, Jaguaribe, Tambiá, Trincheiras, Varadouro.

Zona Norte e adjacências: Brisamar, João Agripino, Padre Zé, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Expedicionários, Miramar, Tambauzinho.

Zona Sul: Cidade Verde, Cristo Redentor, Cuiá, Gervásio Maia, Grotão, Rangel, Roger, Varjão, Cruz das Armas, Funcionários I, Mangabeira, Planalto da Boa Esperança.

Área Industrial e entorno: Mumbaba, Distrito Industrial, Jardim Veneza e Bairro das Indústrias.

Contatos e orientação – A Emlur orienta os moradores a colocarem os resíduos para coleta nos dias e horários corretos, contribuindo para a eficiência do serviço de limpeza urbana.

Para solicitar os serviços, registrar reclamações ou obter mais informações, a população pode utilizar o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou entrar em contato pelos telefones (83) 3213-4237, 3213-4238 ou 3213-4240.