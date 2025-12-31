Sine-PB oferta mais de 300 vagas de emprego em nove municípios paraibanos — Governo da Paraíba

O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) está ofertando, a partir desta segunda-feira (29), 323 vagas de emprego distribuídas em nove municípios paraibanos. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade e estão localizadas nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Santa Rita, Sapé, Mamanguape, Princesa Isabel, Bayeux e Pombal.

João Pessoa concentra o maior número de vagas, com 143 oportunidades abertas. Entre as funções com maior demanda estão auxiliar de pedreiro (26), auxiliar de linha de produção (20), carpinteiro (11), pedreiro (8), além de vagas para garçom, cozinheiro de restaurante, serralheiro, eletricista, montador de móveis, técnico de edificações, técnico de refrigeração, assistente administrativo, assistente social e vendedor de serviços, entre outras.

Em Campina Grande, estão disponíveis 81 vagas de emprego, com destaque para lavador de veículos (10), pedreiro (5), carpinteiro (5), vendedor interno, garçom, promotor de vendas, além de oportunidades para gerente comercial, gerente de bar, técnico em administração (estágio), técnico em segurança do trabalho, auxiliar de logística e vigia.

O município de Patos reúne 51 vagas, sendo 12 para agente funerário, 12 para supervisor de vendas comercial e 12 para vendedor pracista. Também há oportunidades para motorista de caminhão, motorista entregador, auxiliar financeiro, camareira de hotel e representante técnico de vendas.

Em Santa Rita, o Sine-PB disponibiliza 11 vagas, sendo 10 para auxiliar de linha de produção e uma para auxiliar técnico eletrônico. Já em Sapé, são 9 oportunidades, distribuídas entre os cargos de auxiliar de enfermagem, auxiliar de laboratório de análises clínicas, supervisor comercial, técnico em saúde bucal e vendedor pracista.

O Sine-PB também oferta 15 vagas em Princesa Isabel, com oportunidades para açougueiro, auxiliar de cozinha, avicultor, caixa de supermercado, chapista de lanchonete, empacotador, empregado doméstico, motorista de empilhadeira e operador de caixa. Em Mamanguape, estão disponíveis 10 vagas, destinadas principalmente às funções de auxiliar de faturamento, auxiliar de pessoal, gerente de farmácia e psicólogo hospitalar.

Nos municípios de Pombal e Bayeux, o Sine-PB disponibiliza três vagas, sendo duas em Pombal, para agente funerário e mecânico de automóvel, e uma em Bayeux, para mecânico de auto em geral.

Os trabalhadores interessados devem comparecer às unidades do Sine-PB portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Atualmente, o Sine-PB conta com 16 postos em funcionamento, além de cinco unidades de extensão de atendimento nas Casas da Cidadania, em João Pessoa. As unidades estão distribuídas nos municípios de Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, Santa Rita, Cabedelo, Patos e Princesa Isabel.

O Sine-PB atua em parceria com empresas privadas na intermediação de mão de obra. Os serviços para empresas instaladas ou que pretendem se instalar no estado podem ser solicitados pelo e-mail [email protected]. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3218-6600.

Confira as vagas