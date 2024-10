Flamengo x Fluminense FLA-FLU ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2024 SÉRIE A, HOJE (17/10)

A partida entre Flamengo x Fluminense Flaflu é válida pelo Brasileirão da série A DE 2024, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (17/10) às 20 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Fla como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2024.

Entretanto, a transmissão das partidas da Série A do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo, e, este ano, A Furacão TV e a CAZÉ TV também vão transmitir jogos do Athlético Paranaense.

Prévia: Flamengo x Fluminense – Palpite, notícias da equipe e escalações

**Data:** 18 de outubro de 2024

**Horário:** 20:00 (Horário do Reino Unido)

**Local:** Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro

Análise da Partida

A última edição do famoso Fla-Flu acontece nesta quinta-feira, com o Flamengo recebendo o Fluminense no Maracanã. O Flamengo chega com moral após uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Bahia, mantendo-se na quarta posição do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Fluminense conseguiu escapar da zona de rebaixamento com uma vitória apertada de 1 a 0 sobre o Cruzeiro no início de outubro.

**Flamengo:** Sob o comando de Filipe Luis, que assumiu o cargo recentemente, o Flamengo apresenta um desempenho impecável, sem sofrer gols em quatro jogos consecutivos. O time está a apenas seis pontos do Palmeiras, ocupando atualmente a quarta posição com um jogo a menos que os líderes. Com uma sequência invicta de oito partidas contra o Fluminense, o Flamengo busca ampliar essa vantagem e igualar sua melhor sequência de vitórias na temporada.

**Fluminense:** O Fluminense, por sua vez, está lutando para se afastar da parte inferior da tabela. Com apenas 30 pontos em 28 partidas, a equipe está apenas um ponto acima do Vitória, que atualmente ocupa a última posição de rebaixamento. A vitória sobre o Cruzeiro foi um alívio, mas o Flu tem enfrentado dificuldades, especialmente fora de casa, onde perdeu três dos últimos quatro jogos.

Forma Recente

– **Flamengo (Brasileirão):** WLDLWW

– **Flamengo (Todas as Competições):** LLDWWW

– **Fluminense (Brasileirão):** WWLLLW

– **Fluminense (Todas as Competições):** LWLLLW

Notícias das Equipes

**Flamengo:**

– **Lesões:** Pedro está fora da temporada devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA). Luiz Araujo deve voltar apenas no início de novembro, e Alex Sandro também está fora por conta de problemas musculares.

– **Destaques:** Ayrton e Carlos Alcaraz foram cruciais na vitória sobre o Bahia, e a defesa tem se mostrado sólida.

**Fluminense:**

– **Lesões:** Ignacio está fora por problemas no menisco, Gustavo Nonato se recupera de uma fratura no nariz e Kevin Serna tem uma lesão na coxa.

– **Destaques:** Jhon Arias, que marcou o gol da vitória contra o Cruzeiro, é um dos principais jogadores a serem observados.

Possíveis Escalações

**Flamengo:**

– **Escalação:** Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Ayrton; Pulgar, De la Cruz; Gerson, De Arrascaeta, Henrique; Barbosa.

**Fluminense:**

– **Escalação:** Fabio; Xavier, Manoel, Santos, Marcelo; Martinelli, Hugo; Arias, Ganso, Lima; Elias.

Palpite

**Flamengo 1 – 0 Fluminense**

O Flamengo parece ter se adaptado rapidamente à nova filosofia de seu treinador e, com uma defesa sólida, deve conseguir uma vitória apertada, mantendo-se na briga pelas primeiras posições do campeonato.

