Quais filmes vão passar Segunda (20/05) na Globo? SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 20/05/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Segunda-feira, 20/05/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessao Da Tarde – Noivas Em Guerra

17:10 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:30 No Rancho Fundo

19:15 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Tela Quente – Godzilla Vs. Kong

00:05 Jornal da Globo

00:55 Conversa com Bial

01:35 Família é Tudo

02:15 Comédia Na Madruga I

02:55 Comédia Na Madruga II

03:25 Comédia Na Madruga III

Segunda-feira, 20 de Maio de 2024: Uma Noite de Conflito e Aventura na Rede Globo

Na segunda-feira, 20 de maio de 2024, a Rede Globo preparou uma programação repleta de emoção e entretenimento para os telespectadores. Confira os destaques da noite:

Sessão da Tarde – Noivas em Guerra

**Título Original:** Bride Wars

**País de Origem:** Estados Unidos

**Ano de Produção:** 2009

**Diretor:** Gary Winick

**Elenco:** Kate Hudson, Anne Hathaway, Kristen Johnston, Bryan Greenberg, Chris Pratt, Steve Howey

**Classe:** Comédia, Romance

Na Sessão da Tarde, prepare-se para se divertir com “Noivas em Guerra”. Desde crianças, Emma e Liv sonhavam com seus casamentos perfeitos. Porém, um erro de datas faz com que seus casamentos coincidam no mesmo dia, desencadeando uma disputa acirrada entre as agora ex-amigas. Com humor e romance, o filme promete encantar os espectadores com suas reviravoltas e lições sobre amizade e lealdade.

Tela Quente – Godzilla vs. Kong

**Título Original:** Godzilla vs. Kong

**País de Origem:** Estados Unidos

**Ano de Produção:** 2021

**Diretor:** Adam Wingard

**Elenco:** Alexander Skarsgård, Brian Tyree Henry, Demián Bichir, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall

**Classe:** Ação, Ficção Científica

Na Tela Quente, prepare-se para uma batalha épica entre dois dos monstros mais icônicos da cultura pop: Godzilla e Kong. Em busca de seu verdadeiro lar, Kong e sua horda embarcam em uma perigosa jornada rumo ao desconhecido. No meio do caminho, um confronto explosivo com o enfurecido Godzilla coloca à prova a sobrevivência de ambos e o destino do planeta. Com efeitos visuais impressionantes e cenas de ação de tirar o fôlego, este filme promete uma experiência cinematográfica inesquecível.

Conclusão

A noite de segunda-feira na Rede Globo promete muita diversão e adrenalina com “Noivas em Guerra” e “Godzilla vs. Kong”. Prepare a pipoca, reúna a família e embarque nessas emocionantes aventuras que prometem agitar a sua noite.