CAMINHADA DAS VIOLETAS MOVIMENTOU SÃO JOSÉ DO SERIDÓ NESTE 31 DE AGOSTO

A equipe intersetorial do projeto Mulheres Empoderadas realizou, nesta quarta-feira (31), a I Caminhada das Violetas, evento municipal integrante da Campanha Agosto Lilás, que busca o combate e inibição de casos de violência doméstica no Brasil.


A concentração inicial do evento aconteceu no pórtico localizado na saída para o município de Caicó. A I Caminhada das Violetas percorreu ruas do bairro Nova Bonita e do Centro, e foi finalizada na Praça de Eventos, Edilza Dias.


“Após a caminhada, onde as são-josé-seridoenses pediram um basta em casos de violência doméstica no município, a programação seguiu com treinos aeróbicos, na Praça de Eventos Edilza Dias, ministrados pelos professores Leandro Silva, Rayane Oliveira, Filipe Campos e Wanderson Felipe”, explicou Xaulin Dantas, um dos coordenadores do projeto Mulheres Empoderadas.


Ainda de acordo com Xaulim Dantas, profissionais das Secretarias Municipais de Saúde (Sesad), de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Semthas) também estiveram presentes ao evento. Na oportunidade, foram realizados testes de HPV, verificação de glicose e pressão arterial, e sorteio de brindes, dentre outros.

