está na hora da PMJP dar uma solução para os tonéis de lixo (fedidos) da orla

Laerte Cerqueira

Em 2024, a prefeitura municipal de João Pessoa, por meio da Emlur, instalou lixeiras subterrâneas em Tambaú. Elas são hidráulicas e evitam o lixo exposto e acumulado na avenida da orla. Foi a sinalização de que o problema seria resolvido. Na época, já havia reclamações da sujeira e a instalação serviu como boa propaganda de campanha.

Mas não passou de sinalização. ‘Passou’ a campanha eleitoral e não houve avanço. São poucos coletores, uns quatro conjuntos, e, mesmo assim, os velhos tonéis externos ficam perto como suporte. Ou seja: pouca mudança, com sujeira exposta.

A situação continua bem grave e a reclamação é grande dos frequentadores da orla. A prefeitura de João Pessoa precisa dar um jeito na sujeira, no chorume e no lixo que ficam espalhados ao redor dos tonéis nas orlas de Tambaú e Cabo Branco.

Caminhar, correr, fazer qualquer atividade física de manhã cedo está insuportável. Fede, o líquido escuro escorre nas avenidas e os restos de comida dos quiosques ficam espalhados na via, após a passagem dos caminhões de coleta.

Se a solução imediata não é colocar outros tonéis subterrâneos ou tirar os que já existem, é preciso montar um esquema novo de limpeza.

Os caminhões passam logo cedo coletando e, sem um devido cuidado, deixam o rastro de sujeira na avenida. Os agentes não recolhem de maneira imediata e, em alguns casos, só chegam bem depois para tirar o que fica. Já houve vezes de chegar às 7h30 da manhã e ainda estar tudo sujo.

É bom lembrar que essa é apenas uma das várias tarefas dos agentes.

Lavar com frequência a avenida, ao redor dos tonéis, também é urgente. A sujeira está entranhada no asfalto. Mas um detalhe: lavar sem deixar água suja acumulada nas baixas.

Os comerciantes também precisam ser cobrados e educados. Quando junta a sujeira perto dos tonéis com a da calçadinha é inacreditável. Só o turista muito encantado para não se sentir mal.

A sujeira e o mau cheiro, com situação crítica, se estende do Busto até depois do Sesc Praia. No fim do ano e no verão, vai piorar. E já passou da hora de solucionar esse problema.

