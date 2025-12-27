sábado, dezembro 27, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

está na hora da PMJP dar uma solução para os tonéis de lixo (fedidos) da orla

admin1

Laerte Cerqueira

Em 2024, a prefeitura municipal de João Pessoa, por meio da Emlur, instalou lixeiras subterrâneas em Tambaú. Elas são hidráulicas e evitam o lixo exposto e acumulado na avenida da orla. Foi a sinalização de que o problema seria resolvido. Na época, já havia reclamações da sujeira e a instalação serviu como boa propaganda de campanha.

Mas não passou de sinalização. ‘Passou’ a campanha eleitoral e não houve avanço. São poucos coletores, uns quatro conjuntos, e, mesmo assim, os velhos tonéis externos ficam perto como suporte. Ou seja: pouca mudança, com sujeira exposta.

A situação continua bem grave e a reclamação é grande dos frequentadores da orla. A prefeitura de João Pessoa precisa dar um jeito na sujeira, no chorume e no lixo que ficam espalhados ao redor dos tonéis nas orlas de Tambaú e Cabo Branco.

Caminhar, correr, fazer qualquer atividade física de manhã cedo está insuportável. Fede, o líquido escuro escorre nas avenidas e os restos de comida dos quiosques ficam espalhados na via, após a passagem dos caminhões de coleta.

Se a solução imediata não é colocar outros tonéis subterrâneos ou tirar os que já existem, é preciso montar um esquema novo de limpeza.

Os caminhões passam logo cedo coletando e, sem um devido cuidado, deixam o rastro de sujeira na avenida. Os agentes não recolhem de maneira imediata e, em alguns casos, só chegam bem depois para tirar o que fica. Já houve vezes de chegar às 7h30 da manhã e ainda estar tudo sujo.

É bom lembrar que essa é apenas uma das várias tarefas dos agentes.

Lavar com frequência a avenida, ao redor dos tonéis, também é urgente. A sujeira está entranhada no asfalto. Mas um detalhe: lavar sem deixar água suja acumulada nas baixas.

Os comerciantes também precisam ser cobrados e educados. Quando junta a sujeira perto dos tonéis com a da calçadinha é inacreditável. Só o turista muito encantado para não se sentir mal.

A sujeira e o mau cheiro, com situação crítica, se estende do Busto até depois do Sesc Praia. No fim do ano e no verão, vai piorar. E já passou da hora de solucionar esse problema.

Laerte Cerqueira
Laerte Cerqueira

Você pode gostar também

TJPB declara inconstitucional decreto do prefeito que aumentou próprio salário na Paraíba

admin1

Seinfra segue com manutenção de galerias, iluminação e recuperação do pavimento na Capital

admin1

Pacientes com necessidades especiais têm atendimento odontológico humanizado em João Pessoa

admin1