Com filho no Governo Lula, Damião passa a ignorar por completo chapa de Efraim na Paraíba

Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Será nesta terça-feira (23), no Palácio do Planalto em Brasília, a posse do paraibano Gustavo Feliciano, filho do deputado federal Damião Feliciano, como novo ministro do Turismo. O movimento é fruto da ala governista do União Brasil, partido de Damião, e teve as bençãos do presidente da Câmara Federal, o também paraibano Hugo Motta (Rep).

Mas a articulação escancara, para a política paraibana, um fosso profundo entre o projeto de Damião, fortalecido com a indicação do filho, e os planos de sua legenda no Estado – que tem como pré-candidato o senador Efraim Filho.

O deputado deverá ignorar, por completo, a existência da chapa bolsonarista, composta até agora por Efraim e o ex-ministro Marcelo Queiroga, do PL.

Com um filho na Esplanada dos Ministérios e cargos na gestão estadual, Feliciano deve apoiar Lucas Ribeiro (PP) para governador e votar em João Azevêdo (PSB) e Nabor Wanderley (Rep) para o Senado.

Uma ‘arquitetura’ eleitoral não menos complexa que a feita por ele, em 2022, quando votou em João para o Governo com o partido apoiando Pedro Cunha Lima (PSD). Naquele ano, aliás, depois de anos militando em legendas de esquerda, Feliciano deu um ‘salto carpado’ para migrar para o União Brasil e manter-se ‘vivo na política’.

E conseguiu ser reeleito.

Agora, com um filho ministro, mais uma vez, as chances se renovam. E Damião, novamente, vai tentar um outro giro no ar.