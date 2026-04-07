Concurso público de São José do Seridó aconteceu nesse domingo com quase 5.000 inscritos

A Prefeitura de São José do Seridó (RN) realizou concurso público com 66 vagas destinadas a cargos de níveis médio, técnico e superior. As provas foram aplicadas nesse domingo, 21 de dezembro de 2025, em escolas de São José do Seridó, Caicó e Cruzeta.





A organização do concurso ficou sob responsabilidade do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Profissional da Educação (IGEDUC). De acordo com o prefeito Jackson Dantas, o concurso transcorreu dentro da normalidade e reforça o compromisso da gestão com o serviço público.





“O concurso é importante porque traz segurança para o servidor público e para a gestão. A quantidade de inscritos foi superior à população de São José do Seridó e ficamos muito felizes por tanta gente confiando na seriedade do certame, inclusive de diversos municípios”, destacou o prefeito Jackson.





O certame com 66 vagas teve inscrições abertas entre setembro e outubro de 2025. As oportunidades contemplaram áreas como Educação, Saúde e Administração. Os salários oferecidos chegaram a até R$ 15.739,60.





O gabarito preliminar e o edital completo do concurso público estão disponíveis nos sites da Prefeitura de São José do Seridó e do IGEDUC:





CONCURSO