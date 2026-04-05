Inscrições no concurso da prefeitura de Pilõezinhos terminam hoje

Inscrições no concurso da prefeitura de Pilõezinhos começam hoje. Foto: Freepik.

As inscrições do concurso da prefeitura de Pilõezinhos terminam neste domingo (21). O certame teve edital publicado com 52 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico, superior e superior magistério.

As remunerações vão de R$ 1.518 até R$ 4.370,97. As inscrições devem ser feitas por meio do site oficial da banca organizadora do certame, a Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba (CPcon).

Concurso da prefeitura de Pilõezinhos

Vagas: 52

Nível: fundamental, médio, superior e superior magistério

Salário: R$ 1.518,00 até R$ 4.370,97

Inscrições: até 21 de dezembro de 2025

Provas objetivas: 8 de fevereiro de 2026

Resultado final: 10 de abril de 2026

Edital do concurso da prefeitura de Pilõezinhos

Vagas do concurso da prefeitura de Pilõezinhos

Auxiliar de Serviços Gerais – 4 vagas

Agente de Limpeza Urbana – 2 vagas

Merendeira – 1 vaga

Motorista AB – 2 vagas

Motorista D – 4 vagas

Agente Administrativo – 1 vaga

Fiscal de Obras – 1 vaga

Técnico em Enfermagem – 2 vagas

Técnico em Laboratório – 1 vaga

Técnico em Saúde Bucal – 1 vaga

Arquivista – 1 vaga

Enfermeiro – 2 vagas

Fonoaudiólogo – 1 vaga

Médico PSF – 2 vagas

Nutricionista – 1 vaga

Fisioterapeuta – 1 vaga

Odontólogo – 1 vaga

Professor de Arte – 1 vaga

Professor de Ciências – 1 vaga

Psicopedagogo – 1 vaga

Professor de AEE – 1 vaga

Professor de Ensino Religioso – 1 vaga

Professor Fundamental I – 16 vagas (AC) + 3 vagas (PCD) = 19 vagas

Inscrição no concurso da prefeitura de Pilõezinhos

As inscrições devem ser realizadas por meio do site oficial da banca organizadora do certame, a Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba (CPcon), até este domingo, 21 de dezembro.

A taxa de inscrição para os cargos de nível fundamental é de R$ 75, para cargos de nível médio/técnico o valor sobre para R$ 95 e para os cargos de nível superior e superior magistério a inscrição custa R$ 115.

Etapas do concurso da prefeitura de Pilõezinhos

O concurso da prefeitura de Pilõezinhos conta com três etapas: a primeira corresponde à avaliação das provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; a segunda etapa, da avaliação da prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Motorista AB e Motorista D.

Já a terceira etapa, da prova de títulos, é de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior e superior magistério.