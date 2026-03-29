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Governo divulga resultado do Cadastro Estadual da Pessoa com Deficiência — Governo da Paraíba

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A Paraíba possui um total de 31.591 respostas de pessoas com deficiência. O número consta do Cadastro Estadual da Pessoa com Deficiência, realizado pelo Governo da Paraíba, por meio da Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência ( Funad), entre os anos de 2021 e 2023. 

O trabalho é fruto de uma parceria entre Funad, Codata e Secretaria de Estado da Comunicação Institucional (Secom), sob a coordenação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh) e responde a uma demanda histórica do segmento das pessoas com deficiência. A pesquisa resultou na produção da revista Retratos da Diversidade, compondo um perfil sobre aspectos como renda, inserção no mercado de trabalho, escolaridade e outros indicadores.

O Cadastro Estadual da Pessoa com Deficiência registrou um total de 31.591 respostas de pessoas com deficiência, das quais 9.121 (28,9%) possuem deficiência física, 2.727 (8,6%) deficiência auditiva, 2.863 ( 9,1%) deficiência visual, 9.934 (31,4%), deficiência intelectual, incluindo 1.052 (3,3%) com síndrome de Down e 6.946 (22,0%) com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A faixa etária dos respondentes varia de 0 a 107 anos, com média de 28 anos, sendo a maioria do sexo masculino ( 61,6%).

A pesquisa aponta ainda que, em termos de localização geográfica, 49,6% das pessoas com deficiência, na Paraíba, residem em áreas urbanas, 38,7 % em zonas rurais e 11,7% em zonas intermediárias adjacentes. Sobre o acesso à internet, identificou-se que 1 em cada 4 pessoas com deficiência (25%) não dispõe desse recurso em casa. 

Outro dado refere-se à alfabetização. Segundo a pesquisa, 24,6% das pessoas com deficiência não são alfabetizadas, 17,8% possuem apenas ensino infantil, 37,4% têm ensino fundamental, 14,3% concluíram ensino médio, 4,1% cursam o ensino superior e 1,8% têm pós-graduação. No total, 14.320 (45,3%) frequentam escolas ou universidades, sendo que 3.552 (24,8%) utilizam transporte escolar e destes, apenas 2.051 (57,7%) relatam que esse transporte é acessível.

Outros dados apontam que 74,3% das pessoas com deficiência têm renda familiar de até um salário mínimo. Cerca de 40% são beneficiárias do BPC/Loas, 16,4% recebem bolsa família, 13, 4% são aposentadas e aproximadamente 30% não recebem nenhum benefício. No que diz respeito ao mercado de trabalho, apenas 7, 8% exercem alguma atividade profissional. Desses, 3,8% possuem vínculo com o setor público, 2,7% atuam no setor privado e 1,3% são autônomos.

O objetivo do Cadastro foi traçar um perfil dessa população no Estado. Além de fornecer indicadores demográficos e socioeconômicos, o levantamento contempla dados sobre funcionalidade e acessibilidade desse segmento. Os dados servirão de base para fortalecimento das políticas públicas voltadas à inclusão e ao atendimento das necessidades dessa população. 

Segundo Simone Jordão, presidente da Funad, o Cadastro é muito importante do ponto de vista estratégico, com dados precisos e atuais, que vão nortear novas ações, políticas públicas e programas, com um olhar atencioso e sensível da gestão estadual. “A Paraíba desponta como pioneira em realizar a coleta e traçar o perfil dos respondentes, para assim estabelecer as metas de atendimento aos anseios desse segmento. À Funad, que é referência no atendimento à pessoa com deficiência no Estado e grande articuladora das ações voltadas para esse público, coube o planejamento, a coordenação, a construção da coleta de dados e análise e conclusão do documento final e estamos orgulhosos por estarmos entregando mais uma ferramenta que dá visibilidade à pessoa com deficiência na Paraíba ”.

 

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