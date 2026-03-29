GESTÃO MUNICIPAL ANTECIPA PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE SETEMBRO PARA ESTA SEXTA-FEIRA (24)

Nesta sexta-feira (24) o funcionalismo público municipal de São José do Seridó encerra a semana com dinheiro no bolso. Já são nove meses com o pagamento realizado rigorosamente dentro do mês trabalhado.





O pagamento da folha salarial do funcionalismo público de São José do Seridó é uma ação realizada através das Secretarias Municipais de Administração e Gestão de Pessoas (SEAGEP) e Planejamento, Fazenda e Tributação (SEMPLA).





“Foram repassados recursos na ordem de R$ 555.958,22. Esses recursos além de garantir a sobrevivência de quem se dedica ao serviço público, aquecem o comércio e fortalecem a economia de São José do Seridó, principalmente neste período festivo alusivo ao nosso padroeiro São José”, frisou o prefeito Jackson Dantas.