Paraíba aplica mais de 14 mil doses no último Dia D de Multivacinação do ano — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), promoveu, neste sábado (13), o último Dia D estadual de Multivacinação do ano, com foco na atualização da caderneta de vacinação da população e no aumento das coberturas vacinais em todo o estado. A ação foi realizada em 663 pontos de vacinação distribuídos pela Paraíba e resultou na aplicação de 14.962 doses das vacinas preconizadas no Calendário Nacional de Vacinação. Os dados são parciais e correspondem a informações enviadas por 178 municípios.

Os cinco municípios que mais aplicaram doses durante o Dia D foram João Pessoa (1.489 doses), Campina Grande (1.405 doses), Patos (960 doses), Santa Rita (609 doses) e Sousa (568 doses).

A mobilização teve como principal objetivo ampliar o acesso da população aos imunizantes, especialmente para pessoas que enfrentam dificuldades para comparecer aos serviços de saúde durante a semana. De acordo com a chefe do Núcleo Estadual de Imunizações, Márcia Mayara, o Dia D é uma estratégia fundamental para o fortalecimento da política de vacinação no estado. “A iniciativa amplia o acesso à vacinação para toda a população paraibana, oferecendo a oportunidade de atualização da caderneta em um dia mais acessível. Quando ampliamos esse acesso, avançamos também na melhoria das coberturas vacinais em todo o estado”, destacou.

Entre os públicos atendidos, as gestantes tiveram atenção especial com a oferta da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), incorporada recentemente ao Sistema Único de Saúde (SUS). Para a professora de História Poliana Ramos, grávida de sete meses e à espera da pequena Aurora, a disponibilização do imunizante pelo SUS representa um avanço significativo. “É muito importante perceber o SUS se fortalecendo e ampliando seus braços de atuação. Essa vacina era muito esperada pelas gestantes e, agora, passa a ser uma realidade na saúde pública, garantindo acesso a quem antes não podia pagar”, ressaltou.

A ampliação do acesso também foi destacada por mães que levaram seus filhos para atualizar a caderneta de vacinação. A técnica de enfermagem Ana Paula levou a filha Júlia, de três meses, para receber as vacinas previstas para a idade e aprovou a realização da ação no sábado. “É muito importante ter essa disponibilidade, porque facilita para a família se organizar. Aproveitei para atualizar a caderneta da Júlia e também vejo como um grande avanço o SUS oferecer vacinas que antes só estavam disponíveis na rede privada, garantindo proteção para gestantes e crianças”, afirmou.

As vacinas do calendário estiveram disponíveis para crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes, reforçando o compromisso da SES com o cuidado em todas as fases da vida. Em alguns pontos de vacinação da capital, o personagem Zé Gotinha marcou presença e incentivou as famílias a participarem desse importante momento de prevenção à saúde.

Com ações como o Dia D de Multivacinação, a Secretaria de Estado da Saúde reafirma o compromisso com a prevenção de doenças, a ampliação das coberturas vacinais e o fortalecimento do SUS, assegurando que a vacinação chegue de forma equitativa a toda a população paraibana.