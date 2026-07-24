Lucas Ribeiro anuncia homenagem a Shaolin em teatro do Centro de Convenções de Campina Grande e inauguração para 1º de julho

O governador Lucas Ribeiro anunciou, nesta sexta-feira (17), a inauguração do teatro do Centro de Convenções de Campina Grande para o dia 1º de julho, dentro do período de forte movimentação na cidade do Maior São João do Mundo. O gestor também anunciou o encaminhamento, à Assembleia Legislativa da Paraíba, de um projeto de lei que propõe denominar o equipamento com o nome do humorista Shaolin, medida que ainda será apreciada e votada pelos parlamentares. A iniciativa foi revelada durante encontro com o ator e comediante Lucas Veloso, filho de Shaolin.

Durante o anúncio, o governador destacou o simbolismo da homenagem aliado à entrega do equipamento. “Shaolin levou o nome de Campina Grande e da Paraíba para o mundo inteiro. Era um sonho expressar esse reconhecimento na cidade. Por isso, estamos encaminhando o projeto para que o teatro leve o nome dele. E vamos inaugurar esse espaço no dia 1º de julho, fortalecendo a cultura e o setor de eventos”, afirmou o governador.

O humorista Lucas Veloso celebrou a iniciativa e reforçou a ligação do pai com Campina Grande. “É uma homenagem linda. Meu pai sempre teve Campina Grande como referência na vida dele. Tudo começou ali. Isso representa muito para a gente e para a história dele. É emocionante ver esse sonho sendo realizado. Tenho certeza de que ele estaria muito feliz com essa homenagem”, declarou Lucas Veloso.

O teatro, com capacidade para aproximadamente 2 mil pessoas, integra uma das principais obras do Governo da Paraíba, com investimento superior a R$ 180 milhões no complexo. A obra entrou em fase final de conclusão, consolidando-se como um dos maiores e mais modernos equipamentos culturais do Nordeste.

Lucas Ribeiro também ressaltou o impacto econômico do novo equipamento. “Um teatro desse porte muda a realidade de quem produz eventos. Ele amplia a capacidade, viabiliza grandes espetáculos e ajuda a tornar os projetos mais sustentáveis, gerando mais oportunidades, emprego e renda para a cidade”, completou.