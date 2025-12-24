Paraíba vai ter nove feriadões em 2026; confira todas as datas

Paraíba vai ter nove feriadões em 2026; veja calendário de feriados – Foto: Mabel Pontes/Jornal da Paraíba.

A Paraíba vai ter nove feriadões em 2026. No estado, um outro feriado vai acontecer durante o final de semana. No geral, vão ser 11 feriados no próximo ano, entre datas comemorativas estaduais e nacionais.

Além disso, alguns dias são feriados municipais nas principais cidades do estado, como João Pessoa e Campina Grande.

O primeiro feriadão do ano é o da Confraternização Universal, que começa em 1º de janeiro, em uma quinta-feira, o que abre espaço para estender o feriadão na sexta-feira e também no fim de semana.

Outros quatro feriadões caem em sextas-feiras, como são os casos do dia 3 de Abril, a Sexta-feira Santa, 1º de maio, Dia do Trabalho, 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra e também 25 de dezembro, o Natal.

Em relação às datas comemorativas locais, o São João, no dia 24 de junho, é feriado tanto em Campina Grande quanto em João Pessoa, mas não à nível estadual. Estadualmente, o dia 5 de Agosto, data em que se comemora a fundação da Paraíba, também é feriado, e vai cair em uma quarta-feira no próximo ano.

Dos feriados municipais, Campina Grande tem dois a mais que João Pessoa, sendo o aniversário da cidade (o aniversário de João Pessoa se comemora no dia da padroeira do estado, Nossa Senhora das Neves, por isso é feriado em toda a Paraíba, em 5 de Agosto) e o dia de Corpus Christi, que é feriado municipal em Campina e ponto facultativo na capital paraibana.

Feriadões na Paraíba em 2026

1º de janeiro (quinta-feira) — Confraternização Universal;

3 de abril (sexta-feira) — Sexta-feira Santa;

21 de abril (terça-feira) — Tiradentes;

1º de maio (sexta-feira) —Dia do Trabalho;

7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil;

12 de outubro (segunda-feira) —Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil;

2 de novembro (segunda-feira) — Finados;

20 de novembro (sexta-feira) — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

25 de dezembro (sexta-feira) — Natal.

Apenas o feriado de 15 de novembro, dia da Proclamação da República, que vai cair em um domingo, não é considerado um feriadão.

Feriados estaduais na Paraíba em 2026

5 de agosto (quarta-feira): Dia de Nossa Senhora das Neves, aniversário da Paraíba (válido para todo estado) e aniversário de João Pessoa.

Feriados em cidades paraibanas em 2026

4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi (apenas em Campina Grande);

24 de junho (quarta-feira): São João (em João Pessoa e Campina Grande);

11 de outubro (domingo): aniversário de Campina Grande (em Campina Grande).

8 de dezembro (terça-feira): Nossa Senhora da Imaculada Conceição (em João Pessoa e Campina Grande).

Pontos facultativos nacionais em 2026