Vazamento em reservatório de água assusta moradores em Santa Rita. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

Um reservatório de água passou a madrugada desta sexta (12) vazando no bairro do Açude, em Santa Rita, na Grande João Pessoa. Moradores relataram à TV Cabo Branco que ficaram assustados com a situação.

Em nota, a empresa Águas do Nordeste (ANE), responsável pela distribuição de água no município, afirmou que não houve dano à estrutura do reservatório e que incidente foi pontual, limitado à tubulação externa, sem relação com a estrutura física do local. A empresa também garantiu que não haverá falta de água para a população.



Vídeos feitos por moradores mostram a água jorrando por canos instalados na parede do reservatório. Segundo eles, o problema começou por volta das 23h da quinta-feira (11). Uma moradora contou que não conseguiu dormir, temendo que a estrutura pudesse estourar.

“Pensei que era chuva, mas quando abri a janela e vi, pronto, não consegui mais dormir. Só me lembrei o que aconteceu em Campina Grande”, contou dona Anailde, que mora na frente do reservatório.

A empresa ANE informou que houve o rompimento de um anel de vedação da tubulação, o que provocou o vazamento de água, e disse que equipes de manutenção foram ao local para conter o problema.