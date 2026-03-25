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REDE DE ESGOTOS DA TRAVESSA GEREMIAS DIAS É READEQUADA PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO CAMPOS DO JORDÃO

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Em parceria com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (SEMOPIT) iniciou, nesta quarta-feira (27), as obras de readequação da rede de esgotos que atende a travessa Geremias Dias, no Bairro Nova Bonita.

“A rede de esgotos da Travessa passa no terreno onde haverá a ampliação do Cemitério Público Campos do Jordão por isso a obra é necessária”, esclareceu o titular da SEMOPIT, Kleber Costa.

Ainda de acordo com o secretário, as obras de ampliação do Cemitério Público Campos do Jordão iniciarão logo após a readequação da rede de esgotos da Travessa Geremias Dias.

Em parceria com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (SEMOPIT) iniciou, nesta quarta-feira (27), as obras de readequação da rede de esgotos que atende a travessa Geremias Dias, no Bairro Nova Bonita.


“A rede de esgotos da Travessa passa no terreno onde haverá a ampliação do Cemitério Público Campos do Jordão por isso a obra é necessária”, esclareceu o titular da SEMOPIT, Kleber Costa.


Ainda de acordo com o secretário, as obras de ampliação do Cemitério Público Campos do Jordão iniciarão logo após a readequação da rede de esgotos da Travessa Geremias Dias.

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