Paraíba terá Semana de Valorização das cidades do entorno de João Pessoa

Antigo prédio da Prefeitura de Bayeux. Prefeitura de Bayeux

O governador João Azevêdo (PSB) sancionou, nesta sexta-feira (12), uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), que cria a Semana de Valorização das Cidades do Entorno da Capital, João Pessoa. O objetivo é aprimorar políticas públicas para o desenvolvimento da região. A sanção foi publicada na edição desta sexta-feira (12) do Diário Oficial do Estado (DOE).

O texto, de autoria do deputado estadual Felipe Leitão (Republicanos), cria a Semana de Valorização dessas cidades, a ser realizada, anualmente, na semana do dia 15 de setembro. A data vai integrar o Calendário Cívico, Cultural e Turístico do Estado da Paraíba.

De acordo com a proposta, o objetivo da Semana de Valorização “é discutir, elaborar e propor diretrizes e estratégias de atuação que auxiliem o Poder Público na concretização de políticas públicas com foco na garantia do desenvolvimento destes Municípios”.

Segundo a lei, serão promovidas palestras, debates, audiências públicas, eventos culturais e desportivos, propor políticas públicas de incentivo ao crescimento econômico do Entorno da Capital, incentivar o empreendedorismo, debater soluções para problemas comuns nas áreas da saúde, educação e segurança, entre outras medidas.

Autor da proposta, o deputado Felipe Leitão é marido da prefeita de Bayeux, Tacyana Leitão (PSB), cidade que em tese seria beneficiada com a implementação da lei. Além de Bayeux, cidades como Santa Rita, Cabedelo e Conde seriam beneficiadas pela lei. A região enfrenta uma série de desafios, relacionados a temas como transporte público, urbanização, saneamento básico e violência.