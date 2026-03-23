Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 5 anos com autismo, em Monteiro – Foto: Polícia Civil.

Um homem foi preso suspeito de estuprar a enteada de 5 anos, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), na cidade de Monteiro, no Cariri da Paraíba, nesta sexta-feira (12). As informações foram confirmadas pela Polícia Civil.

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De acordo com as investigações, a polícia recebeu a denúncia de que o crime estava acontecendo e, devido a “gravidade e sensibilidade do caso”, protocolou, junto à Justiça da Paraíba, um pedido de prisão temporária, de 30 dias, para o suspeito, que não teve a identidade divulgada.

Segundo a delegada que investiga o caso, Laís Pevidor, a denúncia que chegou para a polícia foi feita depois da criança contar para um familiar sobre o que aconteceu, e esse parente revelar o caso.

A Polícia Civil informou que a Justiça acatou o pedido e, nesta sexta-feira, os agentes cumpriram o mandado de prisão.