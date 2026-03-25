Paraíba Pet fortalece o cuidado, a adoção responsável e o respeito à vida animal — Governo da Paraíba

Com o objetivo de combater o abandono e os maus-tratos contra animais, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência Operacional de Políticas Públicas da Causa Animal, promoveu, neste sábado (13), o evento “Dezembro Verde de Educação, Cuidados e Adoção Animal”, reunindo ações educativas e orientações à população sobre a importância da guarda responsável. A ação aconteceu na Praça Soares Madruga, no bairro Valentina, em João Pessoa.

Além da adoção responsável, o evento ofertou serviços de vacinação antirrábica, teste rápido para leishmaniose e cadastro para castração pelo programa Paraíba Pet. Para a população, também foram disponibilizados testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C, além da oferta de preservativos internos e externos, aferição de pressão arterial e verificação de glicemia, fortalecendo a integração entre a causa animal e as ações de saúde pública.

De acordo com a gerente operacional de Políticas Públicas da Causa Animal, Fabíola Rezende, a iniciativa integra a programação do Dezembro Verde, mês dedicado ao combate ao abandono animal, mas reforça que a conscientização deve ocorrer durante todo o ano. “Esse evento tem como objetivo a educação e a conscientização sobre o abandono, que infelizmente acontece todos os dias. Aqui, além da adoção responsável, oferecemos vacinação, testes de leishmaniose e orientações, em parceria com a Secretaria de Saúde, fortalecendo uma política pública que cuida dos animais e das pessoas”, destacou.

Ao longo de 2025, as ações da Causa Animal alcançaram números expressivos. Segundo Fabíola, foram registradas 8.013 castrações em todo o estado, sendo 2.519 realizadas pelas Unidades Móveis; 3.948 pelo Programa Estadual de Incentivo à Castração e Bem-Estar Animal; e 1.546 nas clínicas credenciadas. As ações beneficiaram animais de 91 municípios paraibanos.

Outros resultados positivos também foram registrados durante eventos como a Campanha Abril Laranja — voltada à conscientização contra os maus-tratos animais —, além de Dias D e ações alusivas ao Dia das Crianças, quando foram aplicadas 1.255 doses da vacina antirrábica, realizados 70 testes rápidos de leishmaniose e concretizadas 47 adoções responsáveis. “O Governo do Estado deu um grande passo ao abraçar a política pública da causa animal, levando conscientização, educação e serviços como a castração a municípios que antes não tinham acesso”, reforçou Fabíola.

A população aprovou a iniciativa. A dona de casa Marline da Silva levou o cachorro Nemo, de oito meses, adotado pelo programa Paraíba Pet, para realizar o teste de leishmaniose e elogiou a facilidade do acesso. “Ajuda muito ter esse serviço perto de casa. A gente precisa pensar no bem-estar do animal também. A castração é importante para a saúde dele e para o controle responsável”, afirmou.

O intérprete de Libras Victor Hugo também aproveitou a ação para buscar orientação para a gatinha Bolinha, de um ano e meio. “Vim tirar dúvidas sobre vacinação e castração. É uma grande oportunidade, porque normalmente são poucas vagas e muita gente precisa desses serviços. Ter isso perto de casa facilita muito”, destacou.

Já a estudante Ellen Gomes levou o cachorro Joca, de três meses, em busca de atendimento e reforçou o caráter social da ação. “Muita gente não tem condições de cuidar adequadamente e vem aqui buscar ajuda. Isso salva vidas. Assim que ele tiver a idade certa, vou castrar pelo Paraíba Pet”, disse.

Entre as adoções realizadas durante o evento, o servidor público Marcos Antônio decidiu levar para casa o gato Shazam, em sua primeira adoção formal. “A gente aprende que adotar não é só levar o animal, é assumir responsabilidade. Fui orientado sobre os cuidados, sobre saúde e proteção. É um compromisso com a vida”, afirmou.

Para 2026, a política pública da causa animal será ampliada no estado, com a chegada de quatro novos castramóveis, que irão oferecer, além da castração, serviços de microchipagem e atendimento clínico. A iniciativa reforça o compromisso do Governo da Paraíba com o respeito à vida, a promoção da saúde única e a construção de uma sociedade mais consciente e responsável com os animais.