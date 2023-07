Cata-Treco

Serviço da Emlur coleta móveis e eletrodomésticos na residência da população

18/07/2023 | 07:30 | 32

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) coleta móveis e eletrodomésticos que podem ser reaproveitados na residência da população, mediante solicitação, evitando o descarte irregular nas ruas, o que seria uma conduta prejudicial ao meio ambiente. O serviço é feito por meio do “Cata-Treco”, caminhão-baú que percorre toda João Pessoa, recolhendo sofás, camas, colchões, geladeiras e televisores, entre outros itens de médio porte.

A moradora do bairro da Torre, Ana Isabel Amorim, entrou em contato com a Emlur para se desfazer de um colchão, um espelho de cama e uma passadeira de roupas feita de madeira, evitando o pagamento de um frete privado. “Acho esse trabalho da Emlur excelente porque garante o descarte correto dos materiais e tem uma função social porque doa a quem está precisando”. Os materiais coletados pelo Cata-Treco são doados a associações sociais.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, enfatiza que a população não descarte materiais de médio porte nas ruas. “Basta entrar em contato com a Emlur pelos nossos canais de atendimento para que o serviço seja agendado. O cidadão evita de prejudicar o meio ambiente, com o descarte irregular nas vias públicas”.

O mobiliário deixado nas ruas também pode ocasionar a proliferação de roedores e insetos, prejudicando a saúde da população. Outro problema é o risco de alagamentos. Ao serem depositados irregularmente no entorno de calhas e canais, os materiais podem obstruir o fluxo da água em época de chuvas.

O descarte de materiais nas ruas é um ato ilícito e punível com multa, conforme o Código de Posturas do Município de João Pessoa. Os agentes de fiscalização da Emlur estão sempre circulando pela cidade para evitar a criação de “pontos de lixo”.

Como ter acesso – A população pode solicitar o serviço do Cata-Treco pelos telefones 3213 4237 e 3213 4238 e pelo programa Prefeitura Conectada, clicando em “Atendimento ao Cidadão” e, em seguida, “Zeladoria”, por meio do endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (exceto feriados). O solicitante deve informar o item a ser recolhido, além do endereço, com ponto de referência. O prazo para realizar o recolhimento é de até 10 dias úteis. O usuário pode acompanhar sua demanda por meio do número do protocolo gerado no atendimento.