Custo da construção civil na Paraíba registra menor alta em seis meses, aponta IBGE

IBGE divulga Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi).

A variação mensal do custo da construção civil na Paraíba foi de 0,12% em novembro, resultado abaixo das médias nacional (0,25%) e regional (0,16%). Número é o menor desde maio de 2025, quando havia sido registrado um índice de 0,09%. Os dados integram o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgado pelo IBGE.

No acumulado do ano, o custo da construção no estado já avançou 6,35% em relação ao mesmo período de 2024, a sexta maior variação positiva do país.

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A alta acumulada na Paraíba supera as médias do Brasil (5,09%) e do Nordeste (5,31%). As maiores elevações do ano foram observadas no Acre (7,97%), Ceará (7,41%) e Mato Grosso (7,38%). Já as menores variações ocorreram em Tocantins (3,51%), Amazonas (3,60%) e Rio Grande do Norte (3,71%).

Valor do metro quadrado

Na Paraíba, o custo do metro quadrado da construção civil subiu para R$ 1.836,57 em novembro, após registrar R$ 1.834,45 em outubro. Com isso, o estado permanece, pelo segundo mês seguido, com o maior valor do Nordeste.

Material de construção e mão de obra

O resultado mantém a Paraíba com custos da construção acima da média do Nordeste, alcançando R$ 1.752,28, embora o valor ainda esteja abaixo da média nacional, de R$ 1.882,06.

Entre outubro e novembro, o custo dos materiais no estado passou de R$ 1.093,75 para R$ 1.095,87, uma alta de 0,19%. Já a mão de obra permaneceu estável em R$ 740,70.

No cenário nacional, os materiais subiram de R$ 1.071,42 para R$ 1.075,50 (0,38%), enquanto o custo da mão de obra avançou de R$ 805,87 para R$ 806,56 (0,09%).