Suspeitos são presos por balear homem que entrou pedindo ajuda em hospital de Cabedelo

Homens são presos suspeitos de balear homem que entrou pedindo ajuda em hospital, em Cabedelo – Foto: Prefeitura de Cabedelo.

Dois homens foram presos suspeitos de atirar em um outro homem nas proximidades do Hospital de Cabedelo, na tarde desta sexta-feira (12). As informações foram confirmadas pela Guarda Civil Municipal de Cabedelo.

De acordo com a Guarda Civil, após ser baleado, a vítima procurou ajuda no interior do hospital, e foi atendido inicialmente. Posteriormente, ele foi encaminhado para o Hospital de Trauma, em João Pessoa, que informou que ele passou por procedimento médicos e segue em observação da Cirurgia Geral e Ortopedia. O quadro clínico dele é estável.

A suspeita é de que outros dois homens fugiram após os tiros e acompanhavam os dois que foram presos. Os quatro suspeito abordaram a vítima em duas motos. A Guarda Civil informou que as placas de ambos os veículos eram clonadas.