Suspeitos são presos por balear homem que entrou pedindo ajuda em hospital de Cabedelo
Dois homens foram presos suspeitos de atirar em um outro homem nas proximidades do Hospital de Cabedelo, na tarde desta sexta-feira (12). As informações foram confirmadas pela Guarda Civil Municipal de Cabedelo.
De acordo com a Guarda Civil, após ser baleado, a vítima procurou ajuda no interior do hospital, e foi atendido inicialmente. Posteriormente, ele foi encaminhado para o Hospital de Trauma, em João Pessoa, que informou que ele passou por procedimento médicos e segue em observação da Cirurgia Geral e Ortopedia. O quadro clínico dele é estável.
A suspeita é de que outros dois homens fugiram após os tiros e acompanhavam os dois que foram presos. Os quatro suspeito abordaram a vítima em duas motos. A Guarda Civil informou que as placas de ambos os veículos eram clonadas.