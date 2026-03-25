São José do Seridó Brilha com Ouro no Selo Sebrae de Referência em Atendimento

A Prefeitura de São José do Seridó alcançou uma importante vitória no cenário do empreendedorismo potiguar. Por meio da sua Sala do Empreendedor, o município foi condecorado com a cobiçada categoria Ouro do Selo Sebrae de Referência em Atendimento.





Reconhecimento e Critérios de Excelência





O reconhecimento foi oficializado e celebrado durante o II Encontro de Agentes de Desenvolvimento do RN, um evento de destaque promovido pelo Sebrae, em Natal.

A premiação não apenas eleva o status de São José do Seridó, mas também atesta o seu profundo e ativo envolvimento com políticas públicas eficazes e focadas no desenvolvimento dos pequenos negócios e do ecossistema empreendedor local.

O Selo de Referência em Atendimento avalia as Salas do Empreendedor em critérios rigorosos que garantem a qualidade e o impacto dos serviços prestados. Para conquistar o nível Ouro, São José do Seridó demonstrou excelência em:

Qualidade no Atendimento Remoto: Eficiência e presteza na assistência online ou telefônica.

Gestão, Oferta e Realização de Soluções: Variedade e execução das capacitações e serviços do Sebrae.

Ambiente de Negócios: Ações para desburocratizar e facilitar a vida do empreendedor.

Infraestrutura e Presença Digital: Qualidade das instalações físicas e o alcance nos canais virtuais.

Cobertura e Produtividade: Capacidade de alcançar e atender um grande número de empreendedores com resultados positivos.







De Ouro ao Diamante: Próxima Etapa Nacional







Com a chancela de Ouro em mãos, a Sala do Empreendedor de São José do Seridó agora se prepara para um desafio ainda maior: concorrer ao Selo Diamante. Esta é a etapa nacional da premiação, que reunirá os melhores municípios do país em Brasília, no primeiro semestre de 2026.