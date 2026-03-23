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Prefeito acerta detalhes para o ‘Celebra João Pessoa’, evento que vai trazer Frei Gilson para o Busto de Tamandaré

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O prefeito Cícero Lucena se reuniu com representantes da Arquidiocese da Paraíba, nesta sexta-feira (12), para avançar na organização do evento ‘Celebra João Pessoa’, que vai acontecer no próximo dia 27, no Busto de Tamandaré, e vai reunir o Frei Gilson e outras referências da música e da Igreja Católica. A reunião aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, com a presença da primeira-dama Lauremília Lucena, o vice-prefeito Leo Bezerra e auxiliares da gestão municipal.

“Mais um passo na organização do evento que celebrará João Pessoa com a presença do Frei Gilson e outros padres. Eles conduzirão a celebração deste momento especial para a cidade de João Pessoa, e talvez possamos dizer, para a Paraíba e o Nordeste. Sinto-me muito feliz e confiante, com grande fé de que será um momento especial para todos nós, moradores de João Pessoa e visitantes, num momento de renovação da fé e de bênçãos para nossa cidade”, afirmou Cícero Lucena.

Representando o arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, o Padre Mário Silva, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Treze de Maio, disse que foram encaminhados acertos sobre a estrutura, segurança, saúde, acolhimento dos fiéis e mobilidade urbana. “Tudo isso foi apresentado de forma geral ao prefeito. Por ser a primeira edição do evento, não podemos estimar precisamente o público, mas acreditamos que será um dos maiores eventos de grande porte promovidos em João Pessoa no ano de 2025”, projetou.

A organização do ‘Celebra João Pessoa’ será em parceria da Prefeitura de João Pessoa com a Arquidiocese da Paraíba. O padre Mário Silva também confirmou que, na programação, além do Frei Gilson, que hoje é uma das maiores referências da Igreja Católica no Brasil, haverá participações do padre Bruno Costa, da Canção Nova, e atrações locais, como padre Sandro Santos, Irmã Germana, padre Nilson Nunes e padre Irapuan Gomes.

Perfil – O Frei Gilson é um sacerdote da Igreja Católica e membro da Congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, conhecido por ser um dos líderes religiosos mais populares e influentes do Brasil na atualidade. Nascido em São Paulo em 17 de dezembro de 1986, foi ordenado sacerdote em 2013 e serviu como pároco na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em São Paulo, por nove anos.

Ganhou grande projeção através de seu trabalho nas redes sociais e plataformas digitais (como YouTube e Spotify, onde lidera o Ministério de Música “Som do Monte”), sendo considerado um “clérigo influencer”, que atrai milhões de fiéis, especialmente com suas transmissões ao vivo da Oração do Santo Rosário nas madrugadas.

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