Jornalista da EBC recebe menção honrosa no Prêmio ARI/Banrisul

Por MRNews



A jornalista Iara Balduino, da TV Brasil, recebeu menção honrosa na 67ª edição do Prêmio ARI/Banrisul, promovido pela Associação Riograndense de Imprensa em parceria com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O Prêmio ARI/Banrisul valoriza a excelência e o mérito jornalístico, destacando produções que contribuem para o fortalecimento do jornalismo profissional e acadêmico. A premiação aconteceu nesta sexta-feira (12).

O reconhecimento foi concedido pela reportagem As marcas do racismo na escola, produzida para o programa Caminhos da Reportagem. O trabalho destaca como o racismo se manifesta no ambiente escolar e evidencia que metade das escolas brasileiras ainda não cumpre a legislação que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira.

A edição também apresenta relatos de professoras que sofreram discriminação durante a vida escolar, mostrando como esses episódios deixam marcas profundas nos estudantes, além de trazer análises de especialistas e educadores sobre a importância de enfrentar o racismo para garantir uma educação democrática e combater desigualdades históricas.

Sites vazam dados de jovens que respondem por atos infracionais em SP

“Verdade prevaleceu”, diz Moraes sobre fim de sanções

“Fiquei feliz pelo reconhecimento, especialmente em um programa com tema tão importante como é o da educação antirracista. É também um incentivo pra que a gente continue e fazer comunicação pública de qualidade na EBC”, disse Iara.

A diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos, celebrou a conquista. “Em 2025, recebemos muitos prêmios importantes, e esse é mais um! A reportagem da Iara trata de um tema essencial para a sociedade. Ser reconhecidos nessa temática reforça a relevância do jornalismo da EBC”, afirmou.

Lula diz que fim de sanção a Alexandre de Moraes é bom para o Brasil

Volta a chover em São Paulo e número de pessoas sem luz aumenta