Rafael Thyere deixa o Sport e acerta retorno à Chapecoense para 2026

A Chapecoense acertou a contratação do zagueiro Rafael Thyere, que se despede do Sport após seis temporadas no clube pernambucano. O defensor assinou contrato com o Verdão do Oeste visando a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026, além das demais competições do calendário. A informação foi confirmada pelo presidente da Chape, Alex Passos.

Rafael Thyere, zagueiro do Sport. (Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)

Rafael Thyere retorna ao clube catarinense depois de sete anos. A primeira passagem ocorreu em 2018, quando o jogador, então emprestado pelo Grêmio, integrou o elenco que disputou a Série A. Naquela temporada, o zagueiro atuou em 45 partidas e marcou dois gols, sendo presença constante na equipe ao longo do ano.

Após deixar a Chapecoense, Thyere foi contratado pelo Sport, onde permaneceu entre 2019 e 2025. No período, se consolidou como titular e passou a figurar entre as lideranças do elenco, atuando como capitão em diversas partidas. A trajetória, no entanto, também foi marcada por problemas físicos, que impactaram sua sequência em algumas temporadas.

Em fevereiro deste ano, o defensor precisou passar por cirurgia para tratar dores lombares decorrentes de uma hérnia de disco. Recuperado, voltou a ficar à disposição após a intertemporada e encerrou a temporada com 25 jogos, o menor número desde 2020, ano afetado pela paralisação do futebol. Na reta final, conseguiu retomar espaço entre os titulares antes de acertar a transferência para a Chapecoense.

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