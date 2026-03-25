Último ‘Dia D’ de Multivacinação do ano mobiliza famílias e amplia cobertura vacinal em João Pessoa

As famílias saíram de casa na manhã deste sábado (13) para participar do último ‘Dia D’ de Multivacinação do ano, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, em integração com a Campanha Estadual. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou 39 locais de imunização, entre prédios públicos e estabelecimentos comerciais, para ampliar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta de vacinação da população com todos os imunizantes disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A campanha encerrou ao meio-dia nas unidades de saúde da família (USF), Centro Municipal de Imunização (CMI) e policlínicas municipais, mas segue no período da tarde, até as 18h, em três localidades: Home Center Ferreira Costa, Shopping Sul e Shopping Tambiá.

O contador Leonardo de Medeiros levou a filha e a esposa para tomar vacina no Home Center Ferreira Costa, logo no início da manhã. “Eu já tomei a vacina de Influenza, mas elas não. Nós já vínhamos fazer umas compras na loja e, como eu já sabia da ação, aproveitamos para vir todos”, contou ele, que decidiu atualizar seu cartão de vacina com os imunizantes contra tétano e febre amarela.

No mesmo ponto de vacinação, a professora aposentada Neudimar Rolim atualizou sua dose de Influenza. “Todo ano eu sou vacinada, mas neste ano quase que esqueço, por isso acho importante ter esta última ação do ‘Dia D’ para quem esqueceu de procurar uma unidade de saúde durante o ano”, comentou.

A estudante Maria Rita Gomes também quase se esquecia de tomar a vacina contra a Influenza, assim como ocorreu no ano passado. Mas já que vai começar a trabalhar em uma empresa, a mãe a levou até a Policlínica das Praias para regularizar a situação. “Eu soube da ação pela minha irmã, que é da área de saúde e aproveitei para receber a primeira dose da vacina de Hepatite B”. A jovem garantiu que vai seguir o esquema vacinal das doses seguintes no período certo. “Agora, vou terminar o ano bem tranquila com relação à saúde”, completou.

Grupos – A campanha colocou à disposição todos os imunizantes ofertados pelo SUS, mas estimulou grupos específicos, como o das gestantes com mais de 28 semanas, que agora passam a contar com a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) – tipos A e B –, recentemente incorporada ao calendário oficial.

A imunização contra o VSR é aplicada em dose única. A vacina aumenta a proteção das gestantes e de seus recém-nascidos, proporcionando a redução do risco de quadros graves e hospitalizações por VSR nos primeiros meses de vida, período considerado crítico para os bebês.

Para as crianças e adolescentes, a campanha ofertou nas USFs e nas policlínicas a vacina contra dengue, exclusiva para quem tem de 10 a 14 anos. Em todos os pontos, esteve disponível o imunizante contra o vírus HPV, como estratégia de resgate aos não vacinados de nove a 19 anos, seguindo pelo turno da tarde, no Home Center Ferreira Costa, Shopping Sul e Shopping Tambiá.

O coordenador da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa, Fernando Virgolino, destacou a importância da imunização como uma das principais estratégias de prevenção em saúde pública, garantindo mais cuidado, proteção e qualidade de vida para a população.

Documentação – Para receber a vacina é importante apresentar um documento oficial com foto, cartão de vacinação, caderneta de vacinação (para as crianças), Cartão da Gestante ou Caderneta da Gestante, que é o documento onde estão registrados e acompanhados todos os dados da gestação, e Cartão SUS. Esses itens garantem a identificação correta e a atualização adequada do histórico vacinal.

O ‘Dia D’ de Multivacinação segue até as 18h, nos seguintes locais:

Home Center Ferreira Costa, Shopping Sul e Shopping Tambiá

– Todas as doses do calendário de rotina;

– Influenza (população acima de 6 meses);

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para grupos prioritários);

– HPV: público de 9 a 19 anos – Estratégia de Resgate de Não Vacinados;

– Vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B – Apenas para gestantes.