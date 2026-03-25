Procon de João Pessoa realiza pesquisa de preços para cesta natalina nos supermercados da Capital

O consumidor que pretende adquirir cesta natalina, seja para consumo próprio ou para presentear, deve conferir a pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor realizada no dia 11 de dezembro, que traz a oscilação dos preços do produto em oito supermercados. Os valores variam considerando a quantidade e o tipo de alimento. Confira aqui a tabela de preços.

O supermercado Menor Preço (Bairro dos Estados) mostra as menores oscilações nas duas pontas, com o menor valor sendo praticado a R$ 59,90 (cesta natalina Magia Santa Edwiges), que traz produtos como panettone, açúcar, arroz parboilizado, flocão de milho, biscoito cream cracker, doce de goiaba, macarrão espaguete, creme de leite, leite condensado, molho de tomate, milho verde e embalagem natalina (caixa).

Já a cesta natalina mais cara do mesmo supermercado, sai por R$ 89,90 (Realize), traz os seguintes itens: panettone de frutas; bombom sortido; vinho nacional; maionese; azeitona verde; creme de leite; leite condensado; molho de tomate; batata palha; massa espaguete; milho verde; e embalagem natalina (caixa decorada).

A pesquisa registra, ainda, que as cestas com as maiores oscilações estão no supermercado Manaíra (Manaíra), com o menor preço em R$ 96,42, no Kit Natalino 01, com os seguintes artigos: caixa boas festas; panettone chocottone; bombons sortidos; batata palha; doce cremoso goiaba; azeitona verde sem caroço; milho verde; e champanhe Prestige.

A cesta com o preço mais alto do supermercado Manaíra, R$ 472,70 (Kit natalino 03), traz alimentos como panettone chocottone; queijo do reino; biscoito champagne; vinho; palitinhos stuksy; chocolate ao leite; caixa de chocolates especialidades; batata original pringles; azeitonas; batata palha; amendoim; amêndoa; uva passa; uva passa branca; castanha de caju; cerejas em calda; cesta de vime; laço; e duas embalagens.

A pesquisa visitou os seguintes supermercados: Super Box Brasil (Geisel); Assaí Atacadista e Pão de Açúcar (Epitácio Pessoa); Latorre (Torre); Menor Preço (Bairro dos Estados); Manaíra (Manaíra); Hiper Mateus (Altiplano); SuperFácil Atacado (Água Fria); e Rede Compras (Aeroclube).

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP https://procon.joaopessoa.pb.gov.br.