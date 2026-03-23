assista ao vivo e de graça

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Treze x Tiradentes acontece neste sábado, às 16h, no Estádio Amigão, em Campina Grande. O confronto é válido pela final do Campeonato Paraibano Sub-13 2025. E o Jornal da Paraíba transmite ao vivo e de forma gratuita a grande decisão do estadual da categoria.

+ Confira a tabela da competição

Treze x Tiradentes pelo Paraibano Sub-13 2025. Arte/Jornal da Paraíba

O Treze tem a melhor campanha entre os finalistas e vai ter o direito do mando de campo. O Galo da Borborema soma sete vitórias em sete jogos. O clube alvinegro marcou 15 gols e sofreu apenas dois. Na semifinal, a equipe eliminou a Queimadense após vencer por 2 a 0.

Do outro lado está o Tiradentes, que bateu o Confiança-PB por 6 a 1 na semifinal. O clube pessoense acumula seis vitórias e um empate. Quando o assunto é gol, foram 29 marcados e seis sofridos.

Estádio Amigão, em Campina Grande, vai ser o palco da decisão. (Foto: Divulgação/Governo da Paraíba)

Assista Treze x Tiradentes pela final do Paraibano Sub-13

A partida vai contar com narração de Raelson Galdino, que vai ter os comentários de João Pedro Melo. As reportagens ficam por conta de Marcos Siqueira.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba

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