assista ao vivo e de graça

Treze x Tiradentes acontece neste sábado, às 16h, no Estádio Amigão, em Campina Grande. O confronto é válido pela final do Campeonato Paraibano Sub-13 2025. E o Jornal da Paraíba transmite ao vivo e de forma gratuita a grande decisão do estadual da categoria.

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Treze x Tiradentes pelo Paraibano Sub-13 2025. Arte/Jornal da Paraíba

O Treze tem a melhor campanha entre os finalistas e vai ter o direito do mando de campo. O Galo da Borborema soma sete vitórias em sete jogos. O clube alvinegro marcou 15 gols e sofreu apenas dois. Na semifinal, a equipe eliminou a Queimadense após vencer por 2 a 0.

Do outro lado está o Tiradentes, que bateu o Confiança-PB por 6 a 1 na semifinal. O clube pessoense acumula seis vitórias e um empate. Quando o assunto é gol, foram 29 marcados e seis sofridos.

Estádio Amigão, em Campina Grande, vai ser o palco da decisão. (Foto: Divulgação/Governo da Paraíba)

Assista Treze x Tiradentes pela final do Paraibano Sub-13

A partida vai contar com narração de Raelson Galdino, que vai ter os comentários de João Pedro Melo. As reportagens ficam por conta de Marcos Siqueira.

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