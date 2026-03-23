Prefeitura libera microcrédito R$ 868 mil e lança aplicativo ‘Conecta Trabalho’ com Fecomércio

A Prefeitura de João Pessoa faz a última liberação de microcrédito do ano pelo programa ‘Eu Posso’ da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), nesta segunda-feira (15), com assinatura de contratos que beneficiam 106 empreendedores no valor total de R$ 868.600. Na ocasião, haverá o lançamento do aplicativo ‘Conecta Trabalho’, uma parceria com a Federação do Comércio de Bens e Serviços da Paraíba (Fecomércio-PB) para facilitar o acesso ao emprego. O evento ocorrerá às 9h, no auditório do Senac, localizado na Avenida Dom Pedro I, 389.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Bruno Farias, o momento traz à tona o sentimento de dever cumprido. “Encerramos o ano com o coração cheio de orgulho e esperança, com a certeza de que estamos no caminho certo. O microcrédito social transforma vidas, movimenta a economia da nossa Capital e abre portas para quem deseja crescer. Que 2026 chegue com novas oportunidades, mais editais e ainda mais histórias de prosperidade impulsionadas pelo ‘Eu Posso’”, afirma.

No evento de assinatura de contratos do programa ‘Eu Posso’ desta próxima segunda-feira (15), 106 empreendedores serão contemplados com recursos para iniciar ou ampliar suas atividades produtivas. Do total, 44 serão beneficiados pela linha de crédito tradicional, 27 pela linha empresarial e 35 pela linha de ações públicas.

Conecta Trabalho – Conforme o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa, João Bosco, a dinâmica do aplicativo ‘Conecta Trabalho’ vai complementar as atividades do Sistema Nacional de Emprego em João Pessoa (Sine-JP), que tem essa função de intermediação de mão de obra.

“As pessoas interessadas em conseguir uma vaga de emprego vão se cadastrar no Whatsapp, por meio de um número de telefone, e preencher um perfil conforme suas qualificações. A partir daí, elas vão receber mensagens sobre oportunidades de trabalho de acordo com o perfil criado”, explica João Bosco.

Por outro lado, as empresas do ramo de comércio e serviços vão se cadastrar no aplicativo Conecta Trabalho e inserir suas vagas de emprego. “Haverá o compartilhamento das informações das oportunidades na plataforma web com o Whatsapp, que vai fazer o match entre as vagas e as pessoas que buscam emprego, com notificação ao usuário”, complementa o secretário-executivo.

Etapas – O programa ‘Eu Posso’ é constituído por diversas etapas. Após a inscrição, o interessado deve passar pela capacitação composta por cursos obrigatórios e extras. Em seguida, é feito o plano de negócios, com apoio da equipe da Sedest. A etapa seguinte é a visita técnica ao endereço comercial do proponente, culminando com a análise de crédito, feita a partir da consulta negativa ao órgão de proteção ao crédito (possui caráter eliminatório) e verificação do score de crédito.