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festival de cultura coreana acontece neste sábado, na Grande João Pessoa

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Festival de cultura coreana contará com provador de hanbok, vestimenta tradicional coreana. Freepik
A primeira edição do festival de cultura coreana de ‘Korean Day’ será realizado neste sábado (13)na cidade de Cabedelo, na Grande João Pessoa. A expectativa é que o evento conte com um público de 1.500 espectadores rotativos, reunindo fãs de K-pop e K-dramas (doramas).

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O festival de cultura coreana, que acontece na faculdade Uniesp, conta uma série de atrações, como food trucks de comidas coreanas, encenação de cenas famosas de doramas ao vivo com o elenco koreanday; cenários vivos com atores e atrizes; provador de hanbok, como são chamadas as vestimentas tradicionais coreanas, e palestras com os dubladores K-dramas, como Bruno Carnevalle e Carina Eiras.

Programação do festival de cultura coreana

Durante o Korean Day, diversas atrações estarão disponíveis para os visitantes. O festival de cultura coreana conta com praça de alimentação com comidas típicas, provador de hanbok, espaços de karaokê coreano e estandes. Todas essas atividades estarão em funcionamento das 14h até as 21h.

O Jornal da Paraíba reuniu abaixo o horário de outras atrações do evento, com workshops com dubladores, influenciadores e artistas. Confira.

  • 14h – Workshop Cinema Coreano e O Olhar Estrangeiro – Com Gilson Nunchi
  • 14h40 – Workshop Coreano Para Turismo – Com Lívia Aguiar
  • 15h – Entre Dois Mundos: ser cineasta brasileiro na Coreia – Com Gilson Palestra
  • 15h40 – Papo de Dorameira – Com influencers de doramas
  • 16h20 – Kafé Com K-Drama – Com Carol Prota, Bruno Kim e Amanda Couto
  • 17h20 – Banda Da Polícia Militar Tocando Doramas
  • 18h20 – Papo e Dublagens – Com Bruno Carnevalle e Carina Eiras
  • 18h20 – Kyumin Lee Pocket – Show, Papo e Fotos

Os ingressos podem ser adquiridos pelo instagram @koreandayfestival ou pelo site koreandayfestival.com.br.

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