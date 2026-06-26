festival de cultura coreana acontece neste sábado, na Grande João Pessoa
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O festival de cultura coreana, que acontece na faculdade Uniesp, conta uma série de atrações, como food trucks de comidas coreanas, encenação de cenas famosas de doramas ao vivo com o elenco koreanday; cenários vivos com atores e atrizes; provador de hanbok, como são chamadas as vestimentas tradicionais coreanas, e palestras com os dubladores K-dramas, como Bruno Carnevalle e Carina Eiras.
Programação do festival de cultura coreana
Durante o Korean Day, diversas atrações estarão disponíveis para os visitantes. O festival de cultura coreana conta com praça de alimentação com comidas típicas, provador de hanbok, espaços de karaokê coreano e estandes. Todas essas atividades estarão em funcionamento das 14h até as 21h.
O Jornal da Paraíba reuniu abaixo o horário de outras atrações do evento, com workshops com dubladores, influenciadores e artistas. Confira.
- 14h – Workshop Cinema Coreano e O Olhar Estrangeiro – Com Gilson Nunchi
- 14h40 – Workshop Coreano Para Turismo – Com Lívia Aguiar
- 15h – Entre Dois Mundos: ser cineasta brasileiro na Coreia – Com Gilson Palestra
- 15h40 – Papo de Dorameira – Com influencers de doramas
- 16h20 – Kafé Com K-Drama – Com Carol Prota, Bruno Kim e Amanda Couto
- 17h20 – Banda Da Polícia Militar Tocando Doramas
- 18h20 – Papo e Dublagens – Com Bruno Carnevalle e Carina Eiras
- 18h20 – Kyumin Lee Pocket – Show, Papo e Fotos
Os ingressos podem ser adquiridos pelo instagram @koreandayfestival ou pelo site koreandayfestival.com.br.