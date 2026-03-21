Cícero Lucena exalta avanços na Rede Municipal de Ensino ao encerrar o seminário ‘Letrar+JP’

O prefeito Cícero Lucena encerrou o seminário ‘Letrar+JP’ nesta sexta-feira (12), exaltando a qualidade da escola pública municipal em João Pessoa, marcada por significativos avanços no nível da aprendizagem, leitura na idade certa, programas pedagógicos inovadores e tecnologia de ponta na sala de aula. O evento, realizado no Centro de Formação de Educadores do Estado, em Mangabeira, foi destinado aos professores dos anos iniciais da Rede Municipal de Ensino.

“É com grande satisfação que observamos os avanços e as conquistas promovidas pela educação municipal de João Pessoa. Ao assumirmos esta etapa de gestão em 2021, reiterei à professora América Castro, que tínhamos um desafio e um sonho: almejar, em parceria com cada um de vocês, uma escola pública com a qualidade equiparável ou superior à das melhores escolas privadas”, iniciou o prefeito.

“É evidente que ainda há um percurso a ser trilhado, pois a educação é um campo dinâmico, que se reinventa e inova constantemente, buscando aprimorar sua contribuição para que a educação se consolide como instrumento transformador, capaz de impactar positivamente a vida das pessoas, gerar oportunidades e promover a melhoria da qualidade de vida”, concluiu Cícero Lucena.

O IV Seminário ‘Letrar+JP’ encerra os quatro ciclos formativos realizados no ano letivo de 2025, cujo eixo temático foi ‘A prática didático-pedagógica nos anos iniciais do ensino fundamental: caminho dialógico entre teoria e prática docente’. O coral da Escola Municipal Maria Madalena Guedes Pereira, regido pelo maestro Jean Fidelis, realizou a abertura com um concerto natalino. E a estudante Maysa Emilly, do 1º ano da Escola Municipal Deputado Joacil de Brito Pereira, realizou a leitura de um poema em homenagem aos profissionais presentes.

A programação contou com a apresentação dos relatos de experiências dos professores do 1º ao 5º ano, que foram frutos das vivências formativas ao longo de 2025. Os relatos foram apresentados nas modalidades de comunicação oral, pôster e vídeo.

O ciclo formativo de 2025 teve o diferencial de ser realizado inteiramente pela Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), por meio da Divisão de Anos Iniciais, conduzido pela equipe de formação do ‘Letrar+JP’, que é composta por professores e professoras da rede municipal de João Pessoa.

“Marcou o fim de um ciclo formativo que trouxe conhecimento, inspirou práticas e fortaleceu nossa rede. Gratidão profunda aos professores e aos profissionais que, com amor e compromisso, fizeram deste ano um tempo de verdadeira transformação na nossa rede. Vocês fazem a diferença todos os dias”, destacou a secretária municipal de Educação, América Castro.

Foram realizados quatro encontros formativos, com a participação de 947 professores e professoras em cada encontro, e 30.459 estudantes alcançados com as práticas pedagógicas vivenciadas nas formações, que foram realizadas por polos escolares e nas unidades de ensino da rede, no qual o ambiente pedagógico também protagonizou aprendizagem e troca de experiências entre os docentes.

“Ao longo do ano foram realizados acompanhamentos pedagógicos em salas de aulas pelas equipes de formação e acompanhamento, para apoiar os professores e professoras, conferir a transposição didática da formação em sala de aula, e identificar as necessidades formativas a serem aprofundadas. Foi uma ação intensa e focada no pedagógico, que fortaleceu ainda mais a rede municipal”, falou a chefe da Divisão de Alfabetização, Letramento e Anos Iniciais da Sedec-JP, a professora doutora Jocineide Silva.

Em 2025, a pauta da formação continuada de professores e professoras dos anos iniciais foi construída considerando momentos de discussões teóricas em Língua Portuguesa e Matemática, análises dos resultados das avaliações em rede e vivências práticas de atividades, com foco nas habilidades curriculares contempladas no Caderno Prático de Habilidades e no currículo dos anos iniciais de João Pessoa.

A palestra de encerramento foi conduzida pela professora doutora Cristiane Borges, com o tema ‘A formação em Matemática do professor nos Anos Iniciais: diálogos, saberes e práticas’.

‘Letrar+JP’ – É uma ação dos anos iniciais da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, alinhada à política nacional de alfabetização e à recomposição das aprendizagens, que atua em três eixos principais: avaliação em rede de Leitura, Língua Portuguesa e Matemática, com todos os estudantes do 1º ao 5º ano; formação de professores, gestores e pedagogos; e acompanhamento pedagógico à escola, com foco na busca de estratégias para o avanço da aprendizagem dos estudantes.