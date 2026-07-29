Prefeitura promove projeto ‘Mulheres Negras em Movimento’ com programação em escolas da rede municipal
Igualdade racial
Prefeitura promove projeto ‘Mulheres Negras em Movimento’ com programação em escolas da rede municipal
29/07/2026 |
18:30 |
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A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, está realizando, até a próxima sexta-feira (31), a 2ª edição do projeto ‘Mulheres Negras em Movimento’, em celebração ao Mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A iniciativa percorre escolas da Rede Municipal de Ensino com uma programação voltada à valorização da trajetória das mulheres negras, ao fortalecimento da igualdade racial e de gênero e à promoção de uma educação pautada na diversidade e na inclusão.
A programação reúne oficinas de tranças e turbantes, apresentações de poesias e outras atividades pedagógicas e culturais desenvolvidas de forma lúdica, envolvendo crianças e adolescentes da rede municipal. As ações também destacam o protagonismo das mulheres negras na sociedade e promovem reflexões sobre o enfrentamento ao racismo e à misoginia. Nesta quinta-feira (30), a partir das 9h45, a Escola Municipal Zumbi dos Palmares recebe o projeto. Já na sexta (31), é a vez das escolas Duarte da Silveira e Chico Xavier.
De acordo com a coordenadora de Promoção da Igualdade Racial de João Pessoa, Carla Uedler, o projeto reforça o compromisso da gestão municipal com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. “Estamos realizando a segunda edição do projeto ‘Mulheres Negras em Movimento’ para celebrar o Mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Nosso objetivo é valorizar a trajetória das mulheres negras e promover a reflexão sobre a necessidade da igualdade racial e de gênero dentro do nosso município. A educação é uma ferramenta essencial para fortalecer a diversidade e a inclusão”, destacou.
Segundo Carla, a iniciativa já passou por diversas unidades de ensino e será ampliada para outras escolas a pedido da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec-JP). “Estamos levando oficinas de tranças, turbantes, poesias e outras atividades com o apoio de voluntários, tornando esse debate mais acessível para crianças e adolescentes. Queremos combater as diversas formas de racismo e, principalmente, a misoginia contra as mulheres negras, além de reforçar a importância da representatividade e do protagonismo feminino negro na sociedade”, afirmou.
Programação – As ações estão acontecendo, desde a última segunda-feira, em diferentes escolas municipais:
- 27 de julho: Escola Municipal Fenelon Câmara;
- 27 de julho: Escola Municipal Quilombola Antônia do Socorro Machado;
- 28 de julho: Escola Municipal Nominando Diniz;
- 28 de julho: Escola Municipal Aruanda;
- 29 de julho: Escola Municipal Luiz Mendes;
- 29 de julho: Escola Municipal Violeta Formiga;
- 30 de julho – 9h45: Escola Municipal Zumbi dos Palmares;
- 31 de julho – 8h30: Escola Municipal Duarte da Silveira;
- 31 de julho – 14h: Escola Municipal de Atendimento Integral (EMAI) Chico Xavier.