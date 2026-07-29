Prefeitura promove projeto ‘Mulheres Negras em Movimento’ com programação em escolas da rede municipal



29/07/2026 |

18:30 |

1

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, está realizando, até a próxima sexta-feira (31), a 2ª edição do projeto ‘Mulheres Negras em Movimento’, em celebração ao Mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A iniciativa percorre escolas da Rede Municipal de Ensino com uma programação voltada à valorização da trajetória das mulheres negras, ao fortalecimento da igualdade racial e de gênero e à promoção de uma educação pautada na diversidade e na inclusão.

A programação reúne oficinas de tranças e turbantes, apresentações de poesias e outras atividades pedagógicas e culturais desenvolvidas de forma lúdica, envolvendo crianças e adolescentes da rede municipal. As ações também destacam o protagonismo das mulheres negras na sociedade e promovem reflexões sobre o enfrentamento ao racismo e à misoginia. Nesta quinta-feira (30), a partir das 9h45, a Escola Municipal Zumbi dos Palmares recebe o projeto. Já na sexta (31), é a vez das escolas Duarte da Silveira e Chico Xavier.

De acordo com a coordenadora de Promoção da Igualdade Racial de João Pessoa, Carla Uedler, o projeto reforça o compromisso da gestão municipal com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. “Estamos realizando a segunda edição do projeto ‘Mulheres Negras em Movimento’ para celebrar o Mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Nosso objetivo é valorizar a trajetória das mulheres negras e promover a reflexão sobre a necessidade da igualdade racial e de gênero dentro do nosso município. A educação é uma ferramenta essencial para fortalecer a diversidade e a inclusão”, destacou.

Segundo Carla, a iniciativa já passou por diversas unidades de ensino e será ampliada para outras escolas a pedido da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec-JP). “Estamos levando oficinas de tranças, turbantes, poesias e outras atividades com o apoio de voluntários, tornando esse debate mais acessível para crianças e adolescentes. Queremos combater as diversas formas de racismo e, principalmente, a misoginia contra as mulheres negras, além de reforçar a importância da representatividade e do protagonismo feminino negro na sociedade”, afirmou.

Programação – As ações estão acontecendo, desde a última segunda-feira, em diferentes escolas municipais: