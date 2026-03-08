domingo, março 8, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Brasileira é eleita para comando do Programa Hidrológico da Unesco

admin1

Por MRNews

A engenheira Cristiane Collet Battiston, diretora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), foi eleita nesta sexta-feira (28) presidenta do Conselho do Programa Hidrológico Intergovernamental (PHI) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

É a primeira vez, em cinco décadas de existência do programa, que uma mulher assume a presidência do colegiado — marco considerado histórico para a hidrologia e para a própria Unesco.

O PHI é a principal plataforma de cooperação internacional da agência para temas relacionados à água, reunindo países-membros em iniciativas que estimulam políticas públicas baseadas em evidências científicas.

Cartórios fazem neste sábado mobilização por proteção à pessoa idosa

Mega-Sena: prêmio de R$ 27 milhões será sorteado neste sábado

A eleição ocorre em um momento em que a gestão dos recursos hídricos ganha destaque nas discussões globais, especialmente após a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém, onde foi reiterada a importância da água para estratégias de mitigação e adaptação à emergência climática.

Cristiane Battiston tem trajetória reconhecida na área. Engenheira civil, com mestrado e doutorado em hidrologia, atuou no Ministério do Planejamento e Orçamento e na Casa Civil da Presidência da República. Em setembro, assumiu vaga na Diretoria Colegiada da ANA. Seu mandato à frente do Conselho do PHI vai até 2027.

 

Palmeiras e Flamengo decidem 1º tetra brasileiro na Libertadores

Justiça manda soltar Vorcaro e mais quatro sócios do Banco Master

Você pode gostar também

Pagode do Meu Agrado, Funkeria e Tracundum fazem show neste sábado na Praia de Tambaú

admin1

Paraíba tem 4,1 milhões de habitantes em 2025, estima IBGE

admin1

Confira imagens do Complexo Turístico Esportivo para Inclusão Social anunciado pela prefeitura de João Pessoa

admin1