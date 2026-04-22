Sargento Neto reforça apoio a Efraim e Queiroga e vê Bolsonaro como decisivo em 2026

Reprodução Youtube da CBN. Reprodução Youtube da CBN

O deputado estadual Sargento Neto (PL) reforçou, nesta terça-feira (07), em entrevista à CBN João Pessoa, apoio às pré-candidaturas de Efraim Filho (União) ao Governo do Estado e do ex-ministro da saúde, Marcelo Queiroga (PL) ao Senado.

O parlamentar, no entanto, ponderou sobre a volta do comunicador Nilvan Ferreira ao partido para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). E defendeu que os votos da direita “pertencem” ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem caberá as definições políticas para 2026, segundo ele.

Na avaliação de Neto, as pré-candidaturas de Efraim e Queiroga “representam” a direita, por isso ele prometeu se engajar no projeto político de ambos. “Eu tenho sido ativo nesse apoio e não tenho divergências com eles”, afirmou.

Sargento Neto ponderou, no entanto, que há diferenças na construção da chapa proporcional, com a possível chegada de Nilvan Ferreira, e cobrou uma reunião do partido para debater o tema internamente.

A resistência em torno de Nilvan, segundo Neto, se dá porque o comunicador saiu do partido e foi candidato à Prefeitura de Santa Rita em 2024 pelo Republicanos, com o apoio do governador João Azevêdo (PSB).

“Nilvan precisa se decidir de que lado ele está e nós precisamos sentar, decidir, precisamos ser ouvidos”, informou.

Ainda na entrevista, Sargento Neto saiu em defesa de Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar, e disse que é o ex-presidente quem terá a última palavra para definições políticas, tanto nos estados quanto na escolha do candidato a Presidência da República do campo conservador.

“Não adianta ninguém querer ser estrela, pois os votos da direita pertencem ao maior líder da direita no Brasil”, finalizou.

Ouça a entrevista na íntegra aqui