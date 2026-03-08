saiba onde doar na Paraíba

Veja pontos de doação para o Natal Sem Fome 2025 na PB.. Foto: Reprodução/TV Paraíba

A campanha Natal sem Fome começou na Paraíba nesta sexta-feira (28). Com o tema “Ilumine o Natal de quem mais precisa”, a campanha tem pontos de arrecadação em João Pessoa, Campina Grande e Guarabira.

Há 32 anos, o Natal sem Fome arrecada alimentos não perecíveis que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Os doadores devem ir presencialmente aos pontos de coleta.

Na Paraíba, o percentual de domicílios em insegurança alimentar, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 32,4%. Este número é menor do que a média do Nordeste, 34,8%, mas ainda é maior do que a média nacional, que é 24,2%.

Pontos de coleta do Natal sem Fome 2025

João Pessoa

Bairro do Rangel: por trás do supermercado Varejão do Preço: segunda a sábado, das 8h às 16h

Empresarial Valparaíso, em frente a Fortal Óptica: segunda a sexta, das 8h às 16h

Campina Grande

Academia Corpore e academia FIT, ambas no bairro das Malvinas.

Supapo Academia, no conjunto Sonho Meu

Tenda na Praça da Bandeira em frente aos Correios a partir da terça-feira (2), das 8h às 17h30

Guarabira