Cícero Lucena abre mutirão de cirurgias de vasectomia e anuncia serviço urodinâmico para cuidado da saúde masculina

Neste mês de Novembro Azul, alusivo ao cuidado com a saúde do homem, o prefeito Cícero Lucena abriu, neste sábado (29), o mutirão de cirurgias de vasectomia no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), no Centro de João Pessoa. Durante a solenidade, o gestor da Capital também aproveitou para anunciar a abertura do serviço urodinâmico na mesma unidade hospitalar, oferecendo o diagnóstico e acompanhamento de patologias da bexiga, pacientes prostáticos, entre outras.

“Sempre estamos buscando a eficiência, a competência e a humanização dos serviços de saúde da nossa Capital, que acolhe pessoas de todo o Estado. Inaugurando um novo serviço, que é o estudo urodinâmico, para identificar vasos que precisam do nosso cuidado, tanto no homem quanto a mulher. Além das cirurgias de vasectomia, importante para que os homens possam ter o seu planejamento familiar, com todo cuidado e segurança que o Hospital Santa Isabel oferece”, destacou Cícero Lucena.

De acordo com a medica e diretora-geral do HMSI, Adriana Lobão, foram disponibilizados 30 procedimentos nesta edição, que ocorre durante todo o dia. “Este evento é alusivo ao Novembro Azul, com o objetivo de chamar a atenção para a saúde masculina e para o planejamento familiar, um direito fundamental tanto do homem quanto da mulher, que lhes permite decidir sobre a constituição e o espaçamento de sua prole”, afirmou.

Exame urodinâmico e ineditismo – Em relação ao serviço urodinâmico, Adriana Lobão informou que é inédito na Rede Municipal de Saúde de João Pessoa, oferecido à população por meio de regulação nas unidades de saúde da família (USFs). “Com o objetivo de ampliar significativamente o acesso dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitam desse exame. Quando a solicitação é feita pela USF, realizamos o acolhimento do paciente e prosseguimos com o agendamento”, explicou.

O médico e coordenador do serviço, Rafael Rebouças, explicou que o exame, denominado estudo urodinâmico, tem como finalidade investigar o funcionamento completo da bexiga, abrangendo desde a sua função de armazenamento até a de esvaziamento. Desse modo, sua aplicabilidade estende-se a ambos os sexos.

“Para os homens, é de grande valia em pacientes com hiperplasia prostática e que se encontram na iminência de serem submetidos a uma intervenção cirúrgica. Adicionalmente, é indicado para pacientes com afecções neurológicas que comprometem a bexiga, como é o caso de muitos idosos que utilizam dispositivos de contenção”, detalhou.

“Já para as mulheres, é relevante para o diagnóstico de patologias de alta incidência, como a incontinência urinária, caracterizada pela perda involuntária de urina. Portanto, esse exame é essencial para a análise dessa perda e para auxiliar na avaliação da necessidade de intervenção cirúrgica”, concluiu o médico.

Além disso, em diversas outras patologias neurológicas, como em pacientes cadeirantes que fazem uso de sonda, e em todos os indivíduos que necessitam de sondagem devido a alguma disfunção vesical, esse exame constitui uma ferramenta diagnóstica e terapêutica de grande relevância.

Durante o mutirão de cirurgias de vasectomia, o comerciante João Batista, de 45 anos, elogiou a iniciativa e o atendimento gratuito. “É um atendimento muito importante, porque é uma necessidade de planejamento familiar. Eu já tenho dois filhos, não quero mais, e esse é um método seguro, que o hospital oferece de forma gratuita e que eu queria há muito tempo”, disse.