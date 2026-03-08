Prefeitura oferece práticas integrativas e complementares aos servidores públicos e população em geral

A saúde física e mental das pessoas também é uma das prioridades da gestão municipal da Capital, que dispõe de mais de dez modalidades de práticas integrativas (PICS) ofertadas de forma gratuita para servidores públicos municipais e população em geral. As opções vão desde auriculoterapia, ventosaterapia, acupuntura, osteopatia, reiki, até exercícios de alongamento, relaxamento e meditação, que também contemplam os serviços disponíveis.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) possui diversos serviços especializados que acolhem seus usuários por demanda espontânea ou por encaminhamento da Rede de Atenção Primária em Saúde. Esses espaços têm se dedicado a tratar com uma maior sensibilidade as necessidades físicas e emocionais da população. Essa visão do cuidado se traduz na oferta de terapias alternativas à assistência tradicional, por meio das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.

“A importância das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde para a vida das pessoas se torna fundamental quando nos voltamos para um cuidado em saúde holístico e humanizado. Esse mesmo cuidado, que é ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde, tem a responsabilidade de promover o equilíbrio entre corpo, mente e o espírito”, destacou Carminha Amorim, terapêutica holística e gestora da coordenação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da SMS-JP.

Entre os serviços disponíveis estão dois Centros de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CPICS), sendo um no Valentina Figueiredo (Canto da Harmonia) e outro nos Bancários (Equilíbrio do Ser). A Rede Municipal de Saúde ainda conta com um Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (NUPICS) no Roger e mais dois espaços de cuidados integrativos em saúde, localizados no bairro do Grotão e na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Torre.

Saiba onde encontrar os centros e núcleos de PICS da Rede Municipal de Saúde

CPICS Canto da Harmonia

Endereço: Rua Ulisses Alves Pequeno, s/n° – Valentina de Figueiredo;

Atendimento: segunda à quinta-feira (8h às 12h e 13h às 17h) e sextas (13h às 17h);

Telefone: 3218-5873

CPICS Equilíbrio do Ser

Endereço: Av. Sérgio Guerra, s/n° – Bancários;

Atendimento: segunda a sexta-feira (8h às 17h);

Telefone: 3214-2921

NUPICS Cinco Elementos

Endereço: Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) – Av. Gouveia Nóbrega, s/n, Roger;

Atendimento: terça a sexta-feira (8h às 16h);

Telefone: 3214-1204

Espaço de Cuidados Integrativos em Saúde (ECIS) Grotão

Endereço: USF Integrada Grotão, Rua Severino Bento de Morais, s/n, Grotão;

Atendimento: terça-feira (7h às 11h);

Telefone: 9 9855-5699

Espaço de Cuidados Integrativos em Saúde (ECIS) Portal do Sol

Endereço: sede da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Júlia Freire, s/n, Torre;

Atendimento: terça-feira (8h às 14h);

Telefone: 98825-0608