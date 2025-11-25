Programação do Fest Aruanda 2025 é divulgada; confira

Fest Aruanda 2025 terá programação no Busto de Tamandaré | Foto: Francisco França/Secom-PB.

A programação do Fest Aruanda 2025 foi divulgada nesta segunda-feira (24). A 20ª edição do evento está marcada para ocorrer de 3 a 10 de dezembro, em João Pessoa.

O festival terá uma programação dupla, com exibições de filmes na rede Cinépolis, no Manaíra Shopping, e também no Busto de Tamandaré, na Praia de Tambaú.

A abertura acontecerá no dia 3 de dezembro, às 10h, na Sala Macro XE do Cinépolis, no Manaíra Shopping, com a exibição do documentário musical “ARY” sobre o multiartista Ary Barroso. A sessão vai contar com a presença do diretor do filme, André Weller.

Já no dia 4 de dezembro, no Busto de Tamandaré, na Praia de Tambaú, haverá a exibição do filme “Raul – O Início, O Fim e O Meio”, de Walter Carvalho, e, após a exibição, um tributo ao artista com dez artistas paraibanos. Em seguida, Vivi Seixas, filha de Raul, apresenta o show Rock das Aranhas.

No dia 5 de dezembro, no Busto de Tamandaré, será exibido o filme documental de Joana Mariani, “Me Chama Que Eu Vou”, que conta a trajetória musical de Sidney Magal. Após a exibição, Sidney Magal realiza um show no mesmo local.

A programação vai continuar com atividades no Cinépolis do Manaíra Shopping, com filmes nacionais, internacionais, universitários e sessões especiais.

Programação do Fest Aruanda 2025

03/12

LOCAL: Cinépolis Manaíra Shopping

18h30 – Lançamento literário – Lula, Volume 1 – Fernando Morais

20h – SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO 20º FEST ARUANDA

20h30 – FILMES DE ABERTURA

INDEX, de João Lobo (PB)

Ary, de André Weller (RJ)

04/12

LOCAL: Busto de Tamandaré

18h – Exibição do filme O Início, o Fim e o Meio, de Walter Carvalho

20h – Homenagem à parlamentar Jandira Feghali (PCdoB-RJ) – Troféu Aruanda pela contribuição à cultura pelos 5 Anos da Lei Aldir Blanc

20h30 – Tributo a Raul Seixas com Val Donato, Nathalia Bellar, Arthur Pessoa (Cabruêra), Totonho, Elon, Sandra Belê, Luana Flores, Fuba, Mira Maya, Juzé

21h30 – Rock das Aranhas Live Show – com Vivi Seixas (filha de Raul Seixas) e Paula Chalup

05/12

LOCAL: Auditório Cabo Branco (Hotel Aram)

08h30 – Mesa-redonda sobre o filme Ary com o diretor André Weller

09h30 – LANÇAMENTO LITERÁRIO: Cultura é Poder (Ed. Oficina Raquel), da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

11h – Conferências

Pensamento sobre o desenvolvimento regional. Conferencista: Paulo Alcoforado (Diretor da Ancine)

Lei Aldir Blanc – 5 Anos: Um Legado do Congresso Nacional para a Cultura Brasileira. Conferencista: Jandira Feghali (Deputada Federal/PCdoB-RJ)

LOCAL: BUSTO DE TAMANDARÉ

18h – Exibição do filme Me Chama Que Eu Vou, de Joana Mariani

21h – Show Baile do Magal, com Sidney Magal e banda

06/12

LOCAL: SALA BESSA (HOTEL ARAM)

09h – Da película ao digital: impasses e desafios da contemporaneidade. Com exibição do filme Os Cinemas estão Fechando, de Abrão Berman.

10h30 – Fórum Nacional dos Festivais e Festival Aruanda convidam: Curadoria e programação, os festivais como audiências de promoção da cidadania e democracia cultural.

LOCAL: CINÉPOLIS (MANAÍRA SHOPPING)

11h – Missão Pet, de Benoît Daffis e Jean-Christian Tassy (Animação)

14h – Jorge Quer Ser Repórter, de Lula Queiroga e Victor Germano

16h Lendo o Mundo, de Catherine Murphy e Iris de Oliveira

16h30 – LANÇAMENTO LITERÁRIO – Luz & Sombra, de André Cananéa – Editora A União

18h – MOSTRA COMPETITIVA SOB O CÉU NORDESTINO

Valéria di Roma, de Carlos Mosca

No Compasso do Coração, de Ary Régis Lima

Batguano Returns – Roben na Estrada, de Frederico Benevides e Tavinho Teixeira

21h30 – MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL

Safo, de Rosana Urbes

Axé Meu Amor, de Thiago Costa

Ato Noturno, de Filipe Matzembach e Marcio Reolon

07/12

LOCAL: Cinépolis Manaíra Shopping

11h – Sessão Cine Aruandinha, em parceria com a CUFA-PB – Missão Pet, de Benoît Daffis e Jean-Christian Tassy (Animação)

15h – Sessão Energisa

A Pedra do Reino e o Sertão de Dom Pantero, de Manuel Dantas Vilar.

Habeas Pinho, de Aluizio Guimarães e Nathan Cirino.

18h – Mostra competitiva SOB O CÉU NORDESTINO

Teatro em Jampa Vive, de Kelly Freire Moreira

Colmeia de Tatiane de Oliveira

Outono em Gotham City, de Tiago Neves

21h – Mostra Competitiva Nacional

A Nave que Nunca Pousa, de Ellen de Morais

A Arte de morrer ou Marta Díptero Braquícero, de Rodolpho de Barros

Honestino, de Aurélio Michiles

08/12

LOCAL: Sala Bessa (Hotel Aram)

9h – Debate com os diretores dos curtas-metragens exibidos no sábado e domingo.

10h – Debate com os diretores dos longas do sábado e domingo

11h30 – Debate sobre o filme Lendo o Mundo, de Catherine Murphy e Iris de Oliveira

LOCAL: Cinépolis Manaíra Shopping

14h30 – Mostra Internacional

Universidade de Comunicação da China (UCC)

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

Academia Franco-Alemã de Cinema

San Diego State University (Califórnia/EUA)

18h – Mostra Competitiva Sob o Céu Nordestino

Jacu, de Ramon Batista

Boi do Mato, de Ana Calline

O Nordeste sob a Caravana Farkas, de Arthur Lins e André Moura

21h30 – Mostra Competitiva Nacional

Samba Infinito, de Leonardo Martinelli

Gilson de Souza – Na Corda Bamba, de Brunno Alexandre

Corpo da Paz, de Torquato Joel

09/12

LOCAL: Sala Bessa (Hotel Aram)

9h – Debate com os diretores dos curtas-metragens exibidos na noite anterior

10h – Debate com os diretores dos longas-metragens exibidos na noite anterior

14h – Oficina Cartografias do corpo negro na tela, com Carine Fiúza

LOCAL: Cinépolis Manaíra Shopping

10h30 – Concurso “Vídeo de 1 Minuto pela Integridade

11h – Masterclass Mistika: do corte ao DCP, com Thiago Belconfine

14h – Caleidoscópio Universitário

18h – Mostra Competitiva Sob o Céu Nordestino

Cantilena, de Dhiones do Congo

Aláfia, de Cecília Fontenele

Malaika, de André Morais

21h30 – Mostra Competitiva Nacional

Vipuxovuko – Aldeia, de Dannon Lacerda

Vulkan, de Julia Zakia

Cyclone, de Flavia Castro

10/12

LOCAL: Sala Bessa (Hotel Aram)

9h – Debate com os diretores dos curtas-metragens exibidos na noite anterior

10h – Debate com os diretores dos longas-metragens exibidos na noite anterior

11h – Debate: Nova ‘primavera do cinema paraibano’? Com a palavra, diretores, produtores e críticos, com Luiz Zanin Oricchio e Bertrand Lira.

LOCAL: Cinépolis

10h30 – MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS PRODUZIDOS POR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

14h30 – SESSÃO AVANT PREMIÈRE PARIS-PARAÍBA

Saint Germain, de Bruno Soares da Costa Araujo;

A Alma do Onze, de Caetano Moura Alves;

Paris Gaza, de Mariana Inacio Silveira;

Para o corpo, a luta, de Mayara Valentim Pereira;

A receita da felicidade, de Mikaëli Santos.

17h –

Quando sair lá fora serei Ana, de Edson Lemos

Um Oceano Inteiro, de Bruna Dias e Carine Fiúza

19h30 – CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO (PREMIAÇÃO)

Homenagem a Geraldo Vandré (Troféu Aruanda Geraldo Vandré

90 Anos de Música e Poesia