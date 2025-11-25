Programação do Fest Aruanda 2025 é divulgada; confira
A programação do Fest Aruanda 2025 foi divulgada nesta segunda-feira (24). A 20ª edição do evento está marcada para ocorrer de 3 a 10 de dezembro, em João Pessoa.
O festival terá uma programação dupla, com exibições de filmes na rede Cinépolis, no Manaíra Shopping, e também no Busto de Tamandaré, na Praia de Tambaú.
A abertura acontecerá no dia 3 de dezembro, às 10h, na Sala Macro XE do Cinépolis, no Manaíra Shopping, com a exibição do documentário musical “ARY” sobre o multiartista Ary Barroso. A sessão vai contar com a presença do diretor do filme, André Weller.
Já no dia 4 de dezembro, no Busto de Tamandaré, na Praia de Tambaú, haverá a exibição do filme “Raul – O Início, O Fim e O Meio”, de Walter Carvalho, e, após a exibição, um tributo ao artista com dez artistas paraibanos. Em seguida, Vivi Seixas, filha de Raul, apresenta o show Rock das Aranhas.
No dia 5 de dezembro, no Busto de Tamandaré, será exibido o filme documental de Joana Mariani, “Me Chama Que Eu Vou”, que conta a trajetória musical de Sidney Magal. Após a exibição, Sidney Magal realiza um show no mesmo local.
A programação vai continuar com atividades no Cinépolis do Manaíra Shopping, com filmes nacionais, internacionais, universitários e sessões especiais.
Programação do Fest Aruanda 2025
03/12
LOCAL: Cinépolis Manaíra Shopping
18h30 – Lançamento literário – Lula, Volume 1 – Fernando Morais
20h – SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO 20º FEST ARUANDA
20h30 – FILMES DE ABERTURA
INDEX, de João Lobo (PB)
Ary, de André Weller (RJ)
04/12
LOCAL: Busto de Tamandaré
18h – Exibição do filme O Início, o Fim e o Meio, de Walter Carvalho
20h – Homenagem à parlamentar Jandira Feghali (PCdoB-RJ) – Troféu Aruanda pela contribuição à cultura pelos 5 Anos da Lei Aldir Blanc
20h30 – Tributo a Raul Seixas com Val Donato, Nathalia Bellar, Arthur Pessoa (Cabruêra), Totonho, Elon, Sandra Belê, Luana Flores, Fuba, Mira Maya, Juzé
21h30 – Rock das Aranhas Live Show – com Vivi Seixas (filha de Raul Seixas) e Paula Chalup
05/12
LOCAL: Auditório Cabo Branco (Hotel Aram)
08h30 – Mesa-redonda sobre o filme Ary com o diretor André Weller
09h30 – LANÇAMENTO LITERÁRIO: Cultura é Poder (Ed. Oficina Raquel), da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ)
11h – Conferências
- Pensamento sobre o desenvolvimento regional. Conferencista: Paulo Alcoforado (Diretor da Ancine)
- Lei Aldir Blanc – 5 Anos: Um Legado do Congresso Nacional para a Cultura Brasileira. Conferencista: Jandira Feghali (Deputada Federal/PCdoB-RJ)
LOCAL: BUSTO DE TAMANDARÉ
18h – Exibição do filme Me Chama Que Eu Vou, de Joana Mariani
21h – Show Baile do Magal, com Sidney Magal e banda
06/12
LOCAL: SALA BESSA (HOTEL ARAM)
09h – Da película ao digital: impasses e desafios da contemporaneidade. Com exibição do filme Os Cinemas estão Fechando, de Abrão Berman.
10h30 – Fórum Nacional dos Festivais e Festival Aruanda convidam: Curadoria e programação, os festivais como audiências de promoção da cidadania e democracia cultural.
LOCAL: CINÉPOLIS (MANAÍRA SHOPPING)
11h – Missão Pet, de Benoît Daffis e Jean-Christian Tassy (Animação)
14h – Jorge Quer Ser Repórter, de Lula Queiroga e Victor Germano
16h Lendo o Mundo, de Catherine Murphy e Iris de Oliveira
16h30 – LANÇAMENTO LITERÁRIO – Luz & Sombra, de André Cananéa – Editora A União
18h – MOSTRA COMPETITIVA SOB O CÉU NORDESTINO
- Valéria di Roma, de Carlos Mosca
- No Compasso do Coração, de Ary Régis Lima
- Batguano Returns – Roben na Estrada, de Frederico Benevides e Tavinho Teixeira
21h30 – MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL
- Safo, de Rosana Urbes
- Axé Meu Amor, de Thiago Costa
- Ato Noturno, de Filipe Matzembach e Marcio Reolon
07/12
LOCAL: Cinépolis Manaíra Shopping
11h – Sessão Cine Aruandinha, em parceria com a CUFA-PB – Missão Pet, de Benoît Daffis e Jean-Christian Tassy (Animação)
15h – Sessão Energisa
- A Pedra do Reino e o Sertão de Dom Pantero, de Manuel Dantas Vilar.
- Habeas Pinho, de Aluizio Guimarães e Nathan Cirino.
18h – Mostra competitiva SOB O CÉU NORDESTINO
- Teatro em Jampa Vive, de Kelly Freire Moreira
- Colmeia de Tatiane de Oliveira
- Outono em Gotham City, de Tiago Neves
21h – Mostra Competitiva Nacional
- A Nave que Nunca Pousa, de Ellen de Morais
- A Arte de morrer ou Marta Díptero Braquícero, de Rodolpho de Barros
- Honestino, de Aurélio Michiles
08/12
LOCAL: Sala Bessa (Hotel Aram)
9h – Debate com os diretores dos curtas-metragens exibidos no sábado e domingo.
10h – Debate com os diretores dos longas do sábado e domingo
11h30 – Debate sobre o filme Lendo o Mundo, de Catherine Murphy e Iris de Oliveira
LOCAL: Cinépolis Manaíra Shopping
14h30 – Mostra Internacional
- Universidade de Comunicação da China (UCC)
- Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
- Academia Franco-Alemã de Cinema
- San Diego State University (Califórnia/EUA)
18h – Mostra Competitiva Sob o Céu Nordestino
- Jacu, de Ramon Batista
- Boi do Mato, de Ana Calline
- O Nordeste sob a Caravana Farkas, de Arthur Lins e André Moura
21h30 – Mostra Competitiva Nacional
Samba Infinito, de Leonardo Martinelli
Gilson de Souza – Na Corda Bamba, de Brunno Alexandre
Corpo da Paz, de Torquato Joel
09/12
LOCAL: Sala Bessa (Hotel Aram)
9h – Debate com os diretores dos curtas-metragens exibidos na noite anterior
10h – Debate com os diretores dos longas-metragens exibidos na noite anterior
14h – Oficina Cartografias do corpo negro na tela, com Carine Fiúza
LOCAL: Cinépolis Manaíra Shopping
10h30 – Concurso “Vídeo de 1 Minuto pela Integridade
11h – Masterclass Mistika: do corte ao DCP, com Thiago Belconfine
14h – Caleidoscópio Universitário
18h – Mostra Competitiva Sob o Céu Nordestino
- Cantilena, de Dhiones do Congo
- Aláfia, de Cecília Fontenele
- Malaika, de André Morais
21h30 – Mostra Competitiva Nacional
- Vipuxovuko – Aldeia, de Dannon Lacerda
- Vulkan, de Julia Zakia
- Cyclone, de Flavia Castro
10/12
LOCAL: Sala Bessa (Hotel Aram)
9h – Debate com os diretores dos curtas-metragens exibidos na noite anterior
10h – Debate com os diretores dos longas-metragens exibidos na noite anterior
11h – Debate: Nova ‘primavera do cinema paraibano’? Com a palavra, diretores, produtores e críticos, com Luiz Zanin Oricchio e Bertrand Lira.
LOCAL: Cinépolis
10h30 – MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS PRODUZIDOS POR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
14h30 – SESSÃO AVANT PREMIÈRE PARIS-PARAÍBA
- Saint Germain, de Bruno Soares da Costa Araujo;
- A Alma do Onze, de Caetano Moura Alves;
- Paris Gaza, de Mariana Inacio Silveira;
- Para o corpo, a luta, de Mayara Valentim Pereira;
- A receita da felicidade, de Mikaëli Santos.
17h –
Quando sair lá fora serei Ana, de Edson Lemos
Um Oceano Inteiro, de Bruna Dias e Carine Fiúza
19h30 – CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO (PREMIAÇÃO)
Homenagem a Geraldo Vandré (Troféu Aruanda Geraldo Vandré
90 Anos de Música e Poesia