quinta-feira, outubro 30, 2025
Projeto promove cidadania, inclusão e acolhimento para pessoas em situação de rua na Capital

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), o Projeto Chega Junto tem transformado vidas na capital paraibana ao oferecer acolhimento, oportunidades e apoio as pessoas em situação de rua. A iniciativa é referência em ações intersetoriais voltadas para a redução de danos e para a reconstrução de projetos de vida, com base no princípio da ética do cuidado e na promoção da cidadania.

Dudu Soares, secretário de Segurança Urbana e Cidadania, explicou que o programa atua em diferentes frentes, buscando garantir direitos fundamentais, fortalecer vínculos sociais e promover autonomia. “As ações envolvem desde o acesso à moradia e oportunidades de trabalho até atividades de lazer, saúde e assistência social. É um trabalho desenvolvido pela nossa Secretaria de Segurança, mas que conta com o apoio de toda a Prefeitura”, ressaltou.

Em parceria com a Secretaria de Habitação (Semhab), o projeto viabiliza a inscrição dos beneficiários em programas como o ‘Minha Casa, Minha Vida’, além de articular com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) o acesso ao auxílio-aluguel, quando necessário. Essas medidas garantem um passo essencial na reintegração à vida em comunidade.

Com o apoio do Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP), os participantes também são cadastrados para concorrer a vagas no mercado de trabalho compatíveis com suas habilidades. A equipe técnica auxilia na elaboração de currículos e promove o desenvolvimento profissional.

O Chega Junto mantém parceria com o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (Caps AD), com o Consultório de Rua e com o Programa de Saúde da Família (USF), garantindo acompanhamento médico e psicológico contínuo. O atendimento odontológico é realizado em conjunto com o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Ações de autocuidado, como cortes de cabelo e escuta psicológica também fazem parte da rotina.

O projeto ainda promove o acesso a políticas públicas essenciais, como CadÚnico, Junta Militar, Programa Cidadão com a emissão de documentos, atualização cadastral e inclusão em programas sociais – a exemplo do Bolsa Família. Esse trabalho tem a parceria das Secretarias de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Educação e Cultura (Sedec) e Meio Ambiente (Semam), bem como o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

Lazer – As atividades de lazer são fundamentais para a socialização e a autoestima dos acolhidos. Entre as iniciativas, estão passeios ao Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), Parque Solon de Lucena (Lagoa) e a orla, além de piqueniques, sessões de cinema, karaokê, aulas de música, educação física e celebrações em datas comemorativas.

A estrutura do projeto oferece uma rotina organizada e acolhedora, com reuniões semanais, rodas de diálogo, oficinas de horta e percussão e atividades físicas regulares. O objetivo é promover o convívio saudável, a escuta ativa e o fortalecimento emocional, sempre com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.

Projeto – Atualmente, a casa do Projeto Chega Junto atende 20 acolhidos, homens com idades entre 29 a 59 anos. A iniciativa foi criada em 2013, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, abrangendo dez capitais. Mas em João Pessoa, o projeto ficou por um bom tempo desativado, voltando a funcionar em 2023, na gestão do prefeito Cícero Lucena. Desde então, o Chega Junto já atendeu 154 acolhidos.

Deborah Melo, coordenadora do Chega Junto, reforça que após a saída dos beneficiários do projeto, a Prefeitura segue fazendo o acompanhamento. “Além de prestar toda a assistência durante a permanência no projeto, também fazemos um trabalho de acompanhamento após o acolhido ser reinserido na sociedade. Fazemos visitas domiciliares, nos locais de trabalho, diálogo com familiares, acompanhando os primeiros passos de sua vida após o processo de redução de danos”, explicou.

