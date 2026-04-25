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Suspeitos de vandalismo na Orla de João Pessoa são detidos pela Guarda Civil Metropolitana

admin1

Segurança

Suspeitos de vandalismo na Orla de João Pessoa são detidos pela Guarda Civil Metropolitana


21/04/2026 |
12:00 |
109

A Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa, por meio da equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), realizou uma ação rápida e eficiente no combate ao vandalismo contra o patrimônio público da Capital na noite dessa segunda-feira (20).

Após o recebimento de informações estratégicas sobre indivíduos envolvidos na destruição de câmeras do sistema Smart City, os agentes a Ronda Ostensiva Municipal iniciaram diligências para localizar os suspeitos.

A operação resultou na captura de três pessoas apontadas como participantes da ação criminosa, sendo um suspeito identificado como responsável por coordenar o ato e outros dois como executores diretos dos danos causados aos equipamentos.

O grupo foi interceptado no local onde as câmeras haviam sido danificadas, na Orla de João Pessoa, nas proximidades dos quiosques.

A atuação reforça o trabalho permanente da Guarda Civil Metropolitana no monitoramento da cidade e na proteção do patrimônio público, contribuindo para a segurança da população e a preservação dos equipamentos urbanos.

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