Suspeitos de vandalismo na Orla de João Pessoa são detidos pela Guarda Civil Metropolitana



21/04/2026 |

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A Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa, por meio da equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), realizou uma ação rápida e eficiente no combate ao vandalismo contra o patrimônio público da Capital na noite dessa segunda-feira (20).

Após o recebimento de informações estratégicas sobre indivíduos envolvidos na destruição de câmeras do sistema Smart City, os agentes a Ronda Ostensiva Municipal iniciaram diligências para localizar os suspeitos.

A operação resultou na captura de três pessoas apontadas como participantes da ação criminosa, sendo um suspeito identificado como responsável por coordenar o ato e outros dois como executores diretos dos danos causados aos equipamentos.

O grupo foi interceptado no local onde as câmeras haviam sido danificadas, na Orla de João Pessoa, nas proximidades dos quiosques.

A atuação reforça o trabalho permanente da Guarda Civil Metropolitana no monitoramento da cidade e na proteção do patrimônio público, contribuindo para a segurança da população e a preservação dos equipamentos urbanos.