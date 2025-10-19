Para melhorar imagem, Motta contrata consultoria e reage à cobrança por mala de mão em voos

divulgação/Hugo Motta

A Câmara dos Deputados, sob a presidência de Hugo Motta (Republicanos-PB), contratou uma consultoria da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no valor de R$ 4,97 milhões, para modernizar a comunicação institucional da Casa nas redes sociais.

O contrato prevê a realização de oficinas, mentorias, elaboração de manuais e entrega de relatórios mensais, além da criação de dois laboratórios, sendo um de inteligência artificial aplicada à comunicação, para apoiar o planejamento e o monitoramento de conteúdos, e outro audiovisual, destinado à produção de vídeos e podcasts.

Também inclui estratégias de resposta a crises e monitoramento de menções nas redes sociais, com o objetivo de mapear a percepção pública da Câmara e identificar os temas mais sensíveis em tempo real.

Hugo Motta quer reverter ‘PEC da Blindagem’

A iniciativa faz parte de um esforço coordenado de Motta para melhorar a imagem da Casa, desgastada após a aprovação da chamada PEC da Blindagem e a repercussão negativa nas redes e nas ruas, com manifestações em diversas capitais.

Após o episódio da PEC, Motta vem tentando mudar o tom da pauta no plenário e na opinião pública. Ele intensificou entrevistas a veículos de imprensa e priorizou temas de alto impacto social, como educação, segurança e proteção da infância.

Taxas de malas de mão entra na pauta

Além disso, o deputado anunciou que pretende pautar com urgência o projeto que proíbe a cobrança de taxas por malas de mão em voos, destacando que “a Câmara não vai aceitar esse abuso”.

A proposta, de autoria do deputado Da Vitória, busca estabelecer em lei que o transporte de bagagens de mão — dentro dos limites de tamanho e peso definidos pela Agência Nacional de Aviação Civil — continue gratuito, reforçando o direito do consumidor.

“Um recado às companhias aéreas que querem cobrar até pela mala de mão nas viagens. A Câmara não vai aceitar esse abuso. Vou pautar a urgência do PL 5041/25, do deputado @depdavitoria (PP/ES), que garante o direito do passageiro de levar consigo uma mala de mão e um item pessoal sem cobrança adicional. O consumidor vem em primeiro lugar”, afirmou em sua conta pessoal no X.

Pautas positivas

Nesta semana, durante a Semana da Educação, a Câmara aprovou sete novos projetos voltados à proteção da infância e à alfabetização, totalizando 15 propostas aprovadas na pauta temática. Entre elas, estão o aumento da pena para crimes de pedofilia, a regulamentação da atividade de influenciadores digitais com foco na proteção de menores e a criação de protocolos de segurança digital nas escolas.

“O avanço dessas matérias mostra nosso compromisso com uma agenda objetiva, que entrega resultados concretos para a população”, afirmou Motta.