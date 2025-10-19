Servidores da prefeitura de Itapororoca são afastados por suspeita de fraudar Lei Paulo Gustavo
Servidores da Prefeitura de Itapororoca, no Litoral Norte da Paraíba, que foram alvos de uma operação da Polícia Federal contra um grupo suspeito de fraudar a Lei Paulo Gustavo, foram afastados dos respectivos cargos, nesta quinta-feira (16). O afastamento foi confirmado pelo prefeito da cidade, Batista Torres, por meio de nota.
De acordo com a nota, o afastamento acontece em caráter cautelar enquanto “os fatos são esclarecidos”. O prefeito disse ainda que repudia “quaisquer atos ilícitos que possam ter ocorrido” e nem compactua “com desvios de conduta ou práticas que atentem contra a moralidade pública”.
A Polícia Federal informou que 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além da cidade de Itapororoca, também em João Pessoa e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Não foi informado quantos servidores foram afastados e nem quantos foram alvos da operação.
As investigações apontam que o grupo criminoso composto principalmente por agentes públicos, teria articulado um esquema para desviar os recursos destinados a projetos culturais, através da indicação prévia de pessoas para figurarem como beneficiárias dos editais da Lei Paulo Gustavo.
Conforme a PF, as pessoas selecionadas simulavam a realização dos projetos, mas após o recebimento dos valores, repassavam os recursos para os servidores públicos envolvidos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e associação criminosa. A investigação segue acontecendo.