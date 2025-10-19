domingo, outubro 19, 2025
Servidores da prefeitura de Itapororoca são afastados por suspeita de fraudar Lei Paulo Gustavo

Operação da PF investiga suspeitos de fraudar a Lei Paulo Gustavo | Foto: Divulgação.

Servidores da Prefeitura de Itapororoca, no Litoral Norte da Paraíba, que foram alvos de uma operação da Polícia Federal contra um grupo suspeito de fraudar a Lei Paulo Gustavo, foram afastados dos respectivos cargos, nesta quinta-feira (16). O afastamento foi confirmado pelo prefeito da cidade, Batista Torres, por meio de nota.

De acordo com a nota, o afastamento acontece em caráter cautelar enquanto “os fatos são esclarecidos”. O prefeito disse ainda que repudia “quaisquer atos ilícitos que possam ter ocorrido” e nem compactua “com desvios de conduta ou práticas que atentem contra a moralidade pública”.

A Polícia Federal informou que 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além da cidade de Itapororoca, também em João Pessoa e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Não foi informado quantos servidores foram afastados e nem quantos foram alvos da operação.

As investigações apontam que o grupo criminoso composto principalmente por agentes públicos, teria articulado um esquema para desviar os recursos destinados a projetos culturais, através da indicação prévia de pessoas para figurarem como beneficiárias dos editais da Lei Paulo Gustavo.

Conforme a PF, as pessoas selecionadas simulavam a realização dos projetos, mas após o recebimento dos valores, repassavam os recursos para os servidores públicos envolvidos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e associação criminosa. A investigação segue acontecendo.

