SEMEC REALIZA PLANEJAMENTO COM EQUIPE UNIDADE DE ENSINO JOSÉ CIRILO ALVES

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) de São José do Seridó realizou, na manhã desta segunda-feira (23), o planejamento para o 2º bimestre da Unidade de Ensino José Cirilo Alves, no Assentamento Seridó (Caatinga Grande).





“O foco foi dado à Semana do Meio Ambiente a ser realizada no próximo mês de junho, assim como a continuidade do Projeto História e Memória da Fazenda Seridó”, informou Juliana Dantas, secretária municipal de Educação e Cultura de São José do Seridó.





Segundo Juliana Dantas, o evento contou com a presença dos coordenadores da SEMEC, Romário Gomes e Enilma Medeiros.





MULTIDISCIPLINAR





A Secretaria Municipal de Educação e Cultura também realizou, nesta segunda-feira, outra ação na Unidade Escolar José Cirilo Alves. Desta vez, a SEMEC encaminhou sua equipe multidisciplinar para trabalhar a proteção das crianças que estudam na instituição.

O Combato ao Abuso e a Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes foi o tema trabalhado pela psicóloga Maria Hemília com os alunos da unidade educacional.

Ainda de acordo com Juliana Dantas, as profissionais da equipe multidisciplinar, Maria Hemília (psicóloga) e Maíra Cibelle (assistente social), foram as responsáveis por esta ação, que foi direcionada às turmas do Pré I e II, e do 1° ao 5° ano do ensino fundamental.