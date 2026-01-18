CDI do Hospital do Valentina ultrapassa 14 mil exames realizados em 2025

O Centro de Diagnóstico de Imagem (CDI) do HospitalMunicipal Infantil do Valentina (HMV), referência no atendimento pediátrico, realizou 14.317 exames no período de janeiro até setembro de 2025. O número corresponde a uma média de 1.590 procedimentos realizados mensalmente no serviço, garantindo mais precisão nos diagnósticos dos pequenos pacientes.

Do total de exames de imagem já realizados este ano na unidade hospitalar, 80,5 % (11.533) são referentes a raio-x e 19,5% (2.784) são referentes a ultrassonografia. Com equipamentos modernos e profissionais capacitados, o CDI do Hospital Municipal Infantil do Valentina realiza exames com agilidade e segurança para oferecer a melhor assistência às crianças e seus familiares.

O médico pediatra e diretor técnico do HMV, Roberto Leitão, destacou a importância de um Centro de Diagnóstico por Imagem dentro de um hospital que atende urgências pediátricas. “É um serviço que contribui bastante na elucidação diagnóstica dos pacientes atendidos. Através dos exames de imagem, nós podemos diagnosticar doenças como pneumonia, broncopneumonia, derrame pleural e outras complicações respiratórias. Além da importância para o esclarecimento diagnóstico, o serviço também auxilia na conduta terapêutica de alguns casos específicos”, afirmou.

No CDI do HMV são realizados exames de raio-x de crânio, face, tórax, abdômen, quadril, coluna, membros superiores e inferiores, além de ultrassonografia de abdômen, cervical, vias urinárias, tórax, mama, pélvica, tireoide e outros.

Os exames são feitos de forma ágil, onde o paciente é encaminhado para a sala de raio-x ou de ultrassonografia, passa pelo exame e o resultado é entregue logo em seguida, sem necessidade de retorno posterior do paciente. Dessa forma, o médico que está atendendo ou acompanhando o caso já tem acesso imediato às informações para conduzir o tratamento da criança.

Além da excelência e agilidade do serviço, as salas de raio-x possuem um toque especial: são decoradas de forma lúdica com desenhos e elementos que remetem ao universo infantil, proporcionando mais conforto e uma experiência mais leve para a criança.

A pequena Maria Sofia, de 7 anos, estava sentindo dores abdominais há alguns dias e, mesmo com medicação, não passou, até que sua mãe resolveu levá-la até a urgência do Hospital Municipal Infantil do Valentina. Na unidade, a menina passou por atendimento médico e foi encaminhada para fazer o exame de ultrassonografia.

“Assim que chegamos, fomos atendidas rapidamente, passamos pela triagem, depois pelo médico, e logo ela foi encaminhada para o ultrassom. Agora estamos só aguardando o resultado. Fiquei surpresa, porque achei que ia passar o dia inteiro esperando, mas graças a Deus foi tudo muito rápido. O atendimento no hospital foi excelente”, elogiou Anaíne Barbosa, mãe de Maria Sofia.

Serviço – O HMV é referência no atendimento infantil, recebendo casos clínicos, assim como urgência e emergência pediátrica. O hospital é uma unidade de portas abertas, atendendo desde recém-nascidos a adolescentes com idade até 17 anos. A unidade está localizada na Avenida Mariângela Lucena Peixoto, nº 274, no bairro Valentina Figueiredo.